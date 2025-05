Amici 24: Jacopo Sol eliminato, il talent show perde un altro protagonista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il talent show “Amici 24” continua a riservare sorprese e colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Chiara Bacci, anche Jacopo Sol ha dovuto lasciare il programma, perdendo il ballottaggio finale contro la ballerina Alessia Pecchia. Questo episodio segna un momento cruciale nella competizione, a pochi passi dalla semifinale, e ha suscitato forti emozioni tra i concorrenti e il pubblico.

Jacopo Sol: un percorso intenso e significativo

La settima puntata del Serale di “Amici 24”, trasmessa sabato 3 maggio su Canale 5, ha visto l’uscita di scena di due talentuosi allievi della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Jacopo Sol, giovane cantante, ha affrontato il ballottaggio finale contro Alessia Pecchia, ma non è riuscito a mantenere il suo posto nel programma. La sua eliminazione è stata annunciata dalla conduttrice Maria De Filippi, che ha rivelato il nome del secondo eliminato della serata, lasciando i compagni di scuola visibilmente commossi.

Durante il confronto, Jacopo ha espresso il suo rispetto per Alessia, definendola “fortissima” e lodando la sua lealtà. Anche Alessia ha risposto con parole di stima nei confronti di Jacopo, sottolineando l’impatto positivo che ha avuto su di lei. Questo scambio di complimenti ha messo in evidenza l’atmosfera di rispetto e amicizia che caratterizza il programma, nonostante la competizione.

Le emozioni di Jacopo dopo l’eliminazione

Dopo aver lasciato la casetta di “Amici 24”, Jacopo Sol ha condiviso le sue prime impressioni ai microfoni di Witty. Ripensando al suo percorso nel talent show, ha rivelato di non aver mai immaginato di arrivare così lontano. “Mi sento una persona diversa”, ha dichiarato, evidenziando come l’esperienza lo abbia trasformato. Jacopo ha anche menzionato la sua storia d’amore con la ballerina Francesca Bosco, un elemento che ha arricchito ulteriormente la sua avventura nel programma.

Il giovane cantante ha sottolineato l’importanza delle relazioni umane che ha costruito durante il suo soggiorno nella scuola. “Quello che mi mancherà di più sarà la convivenza”, ha affermato, esprimendo il desiderio di continuare a fare musica. La sua determinazione e il suo entusiasmo per il futuro sono evidenti, e Jacopo si è detto pronto a portare con sé un bagaglio di esperienze che lo accompagnerà per sempre.

I semifinalisti di Amici 24

Con l’eliminazione di Chiara Bacci e Jacopo Sol, il quadro dei semifinalisti di “Amici 24” si è delineato. I concorrenti che proseguono nella competizione sono Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria, tutti appartenenti alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dall’altra parte, il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri è rappresentato da Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO .

L’appuntamento per il pubblico è fissato per sabato 10 maggio 2025, quando andrà in onda l’ottava puntata del Serale. La tensione cresce e i fan sono ansiosi di scoprire come si evolverà la competizione e quali sorprese riserverà il talent show di Maria De Filippi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!