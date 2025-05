Alper Cankaya: scopriamo il fascino dell’attore di Bedri in “The Family”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alper Cankaya è uno degli attori emergenti più affascinanti del panorama televisivo turco, noto per il suo ruolo di Bedri nella soap opera “The Family“. Questo articolo esplora la sua vita, la carriera e alcuni aspetti della sua vita privata, offrendo uno sguardo approfondito su un talento in ascesa.

Età, origini e passioni di Alper Cankaya

Nato il 7 marzo 1990 a Tekirdag, in Turchia, Alper Cankaya è un Pesci di 35 anni. La sua infanzia è stata segnata da un trasferimento a Ankara con la famiglia, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione. Durante gli anni scolastici, ha partecipato a diversi spettacoli teatrali, dimostrando un precoce talento per le arti performative.

Dopo aver intrapreso un percorso di studi in Economia presso l’Università di Gazi, Alper ha deciso di seguire la sua vera vocazione, abbandonando gli studi per iscriversi all’Università di Bilkent, dove ha approfondito il Teatro. Tra il 2015 e il 2017, ha lavorato come istruttore e assistente alla regia presso il Bilkent Children’s Theatre, esperienza che ha arricchito il suo bagaglio professionale. Nel 2017, ha conseguito la laurea e ha co-fondato Stage 367, un’iniziativa che ha riunito alcuni dei suoi compagni di corso per promuovere il teatro.

La carriera di Alper Cankaya

Alper Cankaya ha fatto il suo debutto televisivo nel 2018, interpretando Arslan nella serie “Vatanim Sensin“. Da quel momento, la sua carriera ha preso slancio, con apparizioni in diverse produzioni di successo come “Cukur“, “Ex Askim“, “Yargi“, “Baba” e “Biz Kimden Kaciyorduk Anne?“. Tuttavia, è il ruolo di Bedri, il cugino di Aslan nella serie “The Family“, che lo ha reso particolarmente noto al grande pubblico.

Nel 2019, Alper ha debuttato anche nel cinema, interpretando Cihat nel film “Soz Senettir“. Ha partecipato a diverse pellicole, tra cui “Cam Perde“, ma è nel teatro che ha trovato un’importante espressione artistica, recitando in numerosi spettacoli che hanno messo in luce le sue doti interpretative.

Vita privata e presenza sui social di Alper Cankaya

Alper Cankaya è attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale @alpercaxn conta attualmente 434.000 follower. I suoi post offrono uno spaccato della sua vita quotidiana e del suo lavoro, evidenziando il suo amore per la recitazione e il suo impegno sul set.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Alper sembra essere impegnato con l’attrice Selin Koseoglu, secondo alcune indiscrezioni provenienti dal gossip turco. I due si seguono sui social, ma mantengono una certa riservatezza, evitando di condividere foto insieme sui loro profili. Questo mistero attorno alla loro relazione ha alimentato l’interesse dei fan e dei media.

“The Family” è trasmessa su Canale5 dal lunedì al venerdì alle 16.00, offrendo ai telespettatori un’opportunità per seguire le avventure di Bedri e degli altri protagonisti.

