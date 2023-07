Alla scoperta del Bobbio Film Festival 2023: il programma, gli incontri, la didattica

Nell’estate del 1995, nella cittadina di Bobbio, nacque una rassegna di film collegata ai corsi di regia serali tenuti dal regista e autore Marco Bellocchio. La realtà didattica da lui presieduta, Fondazione Fare Cinema, si è occupata per anni di unire gli incontri del seminario di regia alle proiezioni aperte al pubblico di opere cinematografiche italiane, finché dieci anni dopo, in seguito ad una crescita esponenziale, l’iniziativa si è trasformata in un vero e proprio Film Festival.

Anche quest’anno, dal 28 luglio al 6 agosto, il Festival prenderà vita nella sua caratteristica sede ufficiale, il chiostro dell’abbazia di San Colombano. Noi della redazione saremo presenti per raccontarvi tutti i retroscena e gli aggiornamenti sull’evento.

La competizione per aggiudicarsi il Gobbo d’oro al miglior film sarà particolarmente accesa: sono infatti state selezionate molte delle pellicole che in questa stagione hanno rappresentato con grande spessore artistico il cinema italiano, anche sul piano internazionale.

Le Otto Montagne, fresco di trionfo ai David di Donatello, è certamente tra i favoriti per la vittoria, ma attenzione alle possibili sorprese rappresentate da Margini di Nicolò Falsetti e Mia di Ivano De Matteo. L’eclettico Michele Placido sarà presente come attore in Orlando di Daniele Vicari e in qualità di regista con L’Ombra Di Caravaggio. Il padrone di casa Marco Bellocchio sarà in gara con Rapito, accompagnato da Rocco Papaleo con Scordato, Gianni Amelio con Il Signore Delle Formiche e i Manetti Bros con Diabolik – Ginko all’attacco!. Chiuderà la rassegna in bellezza Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin.

Ogni sera, dopo la proiezione, i registi e gli attori ospiti converseranno con il pubblico in un incontro-confronto moderato dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

Come da tradizione, durante lo svolgimento del Festival, Fondazione Fare Cinema convoca gli studenti dei suoi corsi di alta formazione di sceneggiatura, regia e critica cinematografica per un seminario residenziale: il laboratorio di scrittura consisterà nello scrivere, dividendosi in piccoli gruppi e seguendo gli insegnamenti di Bruno Oliviero e Valia Santella, la sceneggiatura di un cortometraggio e il soggetto di un lungometraggio; quello di regia nella realizzazione di un piccolo film con la supervisione di Marco Bellocchio, mentre gli aspiranti critici saranno guidati da Anton Giulio Mancino nel percorso che conduce all’analisi di un film.

La compresenza di tutte queste personalità e lo studio intensivo di materie interdisciplinari favorirà sicuramente i rapporti umani e l’aggregazione culturale, oltre a porre le basi per la nascita di nuove realtà e comunità artistiche indipendenti.