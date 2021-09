“Ghostbusters: Legacy” aprirà in anteprima europea la XIX edizione di Alice nella città. La sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, è in programma dal 14 al 24 ottobre 2021 in due location d’eccezione: l’Auditorium Parco della Musica e, da quest’anno per tutta la durata della manifestazione, anche l’Auditorium della Conciliazione.

La kermesse parte alla grande con “Ghostbusters: Legacy”

A quasi quarant’anni dall’uscita nelle sale del primo capitolo di una delle saghe più amate di sempre, arriva nei cinema di tutto il mondo “Ghostbusters: Legacy”. Il film, che arriverà nelle sale il 18 novembre, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e prodotto da Sony Pictures, sarà presentato in anteprima ad Alice nella città. Il film è diretto da Jason Reitman, già vincitore nel 2007 della Festa del Cinema di Roma con “Juno” e figlio di Ivan Reitman, regista dei primi due episodi e anche produttore di questo nuovo film della saga. “Ghostbusters: Legacy” è scritto a quattro mani da Gil Kenan e Jason Reitman, e ha tra i produttori esecutivi anche Dan Aykroyd, sceneggiatore e protagonista dei primi due film nel ruolo di Ray Stantz.

La parola a Gianluca Giannelli e Fabia Bettini

“Siamo grati a Sony Pictures e Warner Bros. Entertainment Italia per averci offerto il privilegio di aprire la diciannovesima edizione di Alice nella città con il nuovo film di Jason Reitman, che rimanda ad un patrimonio di immagini e storie che per varie generazioni di spettatori ha già il sapore dei classici contemporanei. “Ghostbusters: Legacy” è un film ponte che va ben oltre l’effetto nostalgia del franchise: evoca l’avventura, l’esperienza del fantastico, la celebrazione dei film che abbiamo amato da ragazzi. Il film ideale per riscoprire un‘esperienza autenticamente collettiva, goduta nella sala cinematografica”.

“Ghostbusters: Legacy”: trama e cast

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Nel cast Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Carrie Coon, ai quali si affiancheranno, in alcuni camei, anche gli interpreti dei precedenti capitoli: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver.

Maria Grazia Bosu

27/09/2021