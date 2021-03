Aimee Garcia: protagonista di “Lucifer” ed anche scrittrice di fumetti

Aimee Garcia, la famosa attrice che ha fatto la sua comparsa in “Lucifer”, è una grande appassionata di fumetti, tanto che si è occupata della scrittura di diversi fumetti. Il suo lavoro di scrittrice non è terminato infatti, come dichiarato da Comicbook, Grace è impegnata in un nuovo progetto.

Aimee Garcia: un nuovo fumetto è alle porte

Aimee Garcia interpreta Ella Lopez in “Lucifer”, una storia basata sull’omonimo fumetto. L’attrice ha manifestato la sua passione per i fumetti occupandosi anche della scrittura di alcuni, come “Dungeons & Dragons”. E durante una sessione di domande e risposte su StageIt (tramite CBR), Garcia ha parlato del suo attuale lavoro nel panorama fumettistico e poi ha rivelato che si tratta di una storia di supereroi, ma non ha fornito dettagli in merito.

“Ho scritto molto, come nel caso di “Dungeons & Dragons”, di cui mi sono occupata in collaborazione con la mia agente co-sceneggiatrice, Mendez. Ora sto scrivendo il fumetto “GLOW”, di cui sono davvero entusiasta. E sto lavorando… ma questo non so se è uno spoiler… ad un fumetto incentrato su un grande supereroe. E non vedo l’ora di poter dichiarare concluso il lavoro. Sono davvero entusiasta. Insomma, in questo periodo ho scritto davvero tanto.”

Come ha detto Garcia, è stata co-autrice di “GLOW vs The Babyface” con l’attrice e scrittrice April Jeanette Mendez, la quale è conosciuta anche per essere ex campionessa del World Wrestling Entertainment (WWE). Come già detto, Garcia ha collaborato con Mendez anche per “Dungeons & Dragons: At the Spine of the World” per IDW Publishing.

Sebbene non abbia rivelato molti dettagli sul suo prossimo fumetto, ha detto che nel fumetto ci sarà una sorta di resurrezione di Lucifero attraverso un protagonista che ha creato ispirandosi al suo personaggio in “Lucifer”, Ella. A tal proposito Garcia ha detto: “Ricordate gli occhiali di Ella? Non ne sono sicura ma potrei assegnare questo dettaglio alla protagonista del mio progetto. Ho pensato ad un personaggio con gli occhiali perché so che molti dei fan di “Lucifer” hanno gli occhiali. Potrei o no, nel mio prossimo fumetto, perché molti di voi bellissimi fan hanno gli occhiali, e a me piace tanto questo accessorio. Forse la protagonista avrà degli occhiali enormi: questo sarà il mio omaggio ai fan più fedeli “Lucifer”. Probabilmente il fumetto sarà pronto per luglio. “

Lucifer: tutti in attesa dei prossimi episodi

Per quanto riguarda “Lucifer” invece, i fan stanno aspettando con impazienza l’uscita della seconda metà della quinta stagione della serie. I primi otto episodi della stagione sono disponibili online da agosto, ma non è chiaro per quando saranno disponibili i restanti otto. A questo proposito gli autori di “Lucifer” hanno detto: “Sappiamo che tutti sono ansiosi di avere notizie, ma la verità è che neppure noi sappiamo quando usciranno i prossimi episodi. Purtroppo la pandemia ha fatto saltare i nostri piani. Ma quando avremo una data di uscita ufficiale, la comunicheremo. E faremo lo stesso con un trailer.”

Per quanto riguarda la metà della quinta stagione, i fan potrebbero aspettarsi che Dio, interpretato da Dennis Haysbert, rimanga nei paraggi per un po’. A novembre, l’account Twitter di Lucifer mostra che non erano in grado di condividere una data di rilascio, ma hanno anticipato che i fan potevano “prepararsi per la prolungata permanenza di *** su *****”. Gli spazi vuoti si adatterebbero alle parole Dio e Terra, quindi forse è stato rivelato un dettaglio allettante.

Le stagioni di “Lucifer”, dalla prima alla quarta, così come la prima metà della quinta stagione, sono disponibili su Netflix.

Giulia Cirenei

16/03/2021