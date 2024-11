Accese discussioni e un’eliminazione: il quinto live di X Factor svela nuovi talenti e tensioni tra i giudici

La serata di ieri su Sky Uno ha visto andare in scena il quinto live di X Factor, un episodio che ha mescolato musica e tensioni tra i giudici. I concorrenti hanno avuto l’opportunità di presentare i loro inediti, dando vita a discussioni accese, in particolare tra Jake La Furia e Achille Lauro. La competizione si è fatta ancor più intensa con l’eliminazione di un talento, seguita da ripercussioni visibili tra i giudici. Scopriamo i dettagli di questa puntata ricca di emozioni.

Prima manche: inediti e tensioni tra i giudici

Il quinto live di X Factor ha visto i restanti concorrenti esibirsi con i loro inediti, dando il via a una serata caratterizzata da emozioni contrastanti. Tra i brani presentati, il pezzo dei Punkcake, intitolato “Gloom“, è diventato il fulcro di un acceso dibattito tra Achille Lauro e Jake La Furia. Lauro ha iniziato a criticare la band, sostenendo che i Punkcake non mostrano una reale evoluzione musicale, ripetendo formula e genere senza tentativi di innovazione. Ha sottolineato come i suoi stessi artisti, i Patagarri, siano stati rimproverati in passato per aver presentato sempre brani jazz, mentre per i Punkcake questa mancanza di variazione non sembrava suscitare la stessa attenzione.

In un confronto diretto, Lauro ha interrogato La Furia sulle possibilità future dei Punkcake nel mercato discografico, chiedendo con ironia se il loro approccio possa realmente rivestire un ruolo importante, non solo in Italia ma anche all’estero. La risposta di Jake non si è fatta attendere. In modo incisivo, ha difeso la band, evidenziando come i Punkcake abbiano saputo osare di più e diversificare la loro proposta artistica rispetto ai Patagarri.

La discussione è continuata, con Manuel Agnelli che ha preso le difese dei Punkcake, sottolineando come molti artisti di genere simile stiano facendo ottimi risultati in classifica. Tuttavia, La Furia ha accusato Lauro di alimentare la competizione in modo scorretto, insinuando che il suo intervento fosse più una strategia personale per difendere gli interessi dei suoi artisti. All’eco di queste parole, Giorgia, nel tentativo di smorzare la tensione, ha richiamato l’attenzione dei giudici affinché si riconcentrassero sulla competizione, rimarcando l’importanza di mantenere il focus sui talenti in gara.

Seconda manche: esibizioni e l’eliminazione di Lowrah

Nella seconda manche, il clima di tensione si è trasformato in performance musicali, con i concorrenti all’opera nel presentare le loro cover. L’elenco delle canzoni eseguite ha mostrato la varietà e la creatività presente tra i finalisti. Lorenzo Salvetti ha aperto la balla con “Tango di Tananai“, seguito dai Punkcake che hanno reinterpretato “Maps” degli Yeah Yeah Yeahs. Altre esibizioni hanno spaziato da classici intramontabili a pezzi più contemporanei, testimoniando la versatilità dei talenti presenti.

Questa manche ha poi riservato al pubblico una sorpresa, con i Punkcake che, nonostante il dibattito iniziale, sono risultati i meno votati, costretti a sfidare Lowrah in un ballottaggio decisivo. In quello che si è rivelato un momento drammatico della serata, Manuel Agnelli ha optato per salvare i Punkcake, mentre Paola Iezzi ha deciso di mantenere in gara Lowrah. La tensione si è alzata ulteriormente quando la decisione finale ricadeva sulle spalle di Lauro e La Furia, i quali hanno dovuto soppesare l’eliminazione di entrambi i concorrenti.

Alla fine, il risultato ha visto Lowrah lasciare la competizione, un colpo non solo per lei, ma anche per Paola Iezzi che così si è ritrovata senza concorrenti. L’esito di questa manche ha messo in evidenza non solo le capacità artistiche dei concorrenti ma anche le dinamiche interne a un programma che continua a riservare sorprese e colpi di scena.

Il quinto live di X Factor si è concluso con una chiara dimostrazione di come la musica possa mettere in luce rivalità e intese, dando spazio a una competizione che si fa sempre più avvincente.