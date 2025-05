Abbandoni all’isola dei famosi 2025: Spadino e Nunzio lasciano il reality in diretta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Isola dei Famosi 2025, condotta da Veronica Gentili, ha visto due abbandoni significativi durante la terza puntata del reality show. Spadino e Nunzio, due concorrenti noti per la loro personalità, hanno deciso di lasciare il programma a causa di difficoltà personali e fisiche. La loro decisione è stata comunicata in diretta, suscitando reazioni sia tra i compagni di avventura che nel pubblico da casa.

Le motivazioni di Spadino per lasciare il programma

Spadino ha espresso chiaramente il suo disagio, affermando di non sentirsi più se stesso e di avere problemi fisici. Durante la diretta, ha chiesto una barca per tornare a casa, sottolineando la sua difficoltà nel continuare l’esperienza. “Ho chiesto un pasto per la sera, non ho fatto minacce. Se poi vogliamo fare audience su di me è un altro mondo”, ha dichiarato, evidenziando la sua frustrazione. La conduttrice Veronica Gentili ha risposto, chiarendo che l’Isola non costringe nessuno a rimanere e che chi non riesce a resistere ha la libertà di tornare a casa.

Nunzio: la scelta di prendersi cura di sé stesso

Anche Nunzio ha condiviso le sue ragioni per abbandonare il reality. Ha affermato di non essersi mai lamentato di fame o sonno, ma di sentirsi profondamente cambiato. “Ieri stavo veramente male, sinceramente mi sono spaventato. Ho fatto due conti con me stesso, non sono più felice”, ha spiegato. Nonostante il suo ruolo di leader durante la settimana, ha deciso di mettere al primo posto il suo benessere. La conduttrice Simona Ventura ha provato a convincerlo a rimanere, sottolineando l’importanza dell’esperienza e il messaggio che possono trasmettere ai giovani spettatori.

La reazione dello studio e il saluto finale

Nonostante i tentativi di persuasione, Spadino ha ribadito la sua decisione di lasciare il programma, affermando che l’esperienza che ha vissuto è stata intensa ma non sufficiente a cambiarlo in modo positivo. “Ringrazio tutti, vi voglio bene, me ne voglio andare a casa con il sorriso perché ho paura di perderlo”, ha dichiarato, chiudendo il suo intervento con un messaggio di gratitudine. Anche Nunzio ha espresso il suo onore per aver partecipato a questa avventura, ma ha confermato la sua scelta di tornare a casa.

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con l’uscita di Spadino e Nunzio, lasciando il pubblico e gli altri concorrenti a riflettere sulle sfide e le pressioni del reality.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!