Aaron Taylor-Johnson interpreterà “Kraven the Hunter” della Marvel per Sony Pictures

La Sony ha trovato il suo più grande cacciatore. Aaron Taylor-Johnson sarà il protagonista di “Kraven The Hunter”nel nuovo Marvel.

Kraven the Hunter: il cacciatore sarà Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson sarà il protagonista cacciatore di “Kraven the Hunter”. La Sony con questo film sta espandendo ulteriormente gli sforzi per capitalizzare il suo tesoro di personaggi dei fumetti Marvel legati a Spider-Man. Alla regia del film ci sarà J.C. Chandor (“Triple Frontier”) mentre la sarà curata da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Infine la produzione è affidata a Avi Arad e Matt Tolmach.

Kraven è stato introdotto nel 1964 come cattivo di Spider-Man. Nato Sergei Kravinoff, si considera il più grande cacciatore del mondo, un soprannome che si guadagna all’inizio grazie alla sua abilità nel seguire e uccidere la selvaggina grossa, spesso a mani nude. Ma alla fine, la sua spinta a mantenere la presa sul suo titolo lo porta a ingerire un siero che gli dà super forza e resistenza, e rallenta l’invecchiamento considerevolmente. È noto per indossare una giacca apparentemente fatta con la testa e la criniera di un leone, e niente sotto.

Taylor-Johnson sempre più legato ai personaggi Marvel

Questo è il terzo adattamento a fumetti per Taylor-Johnson, dopo essere stato protagonista di “Kick-Ass” del 2010 per Lionsgate e per poi interpretare Quicksilver in “Avengers: Age of Ultron” del 2015 per i Marvel Studios. Recentemente è apparso in un ruolo secondario in “Tenet” di Christopher Nolan; la sua interpretazione nella produzione recentemente terminata di “Bullet Train” di David Leitch con Brad Pitt ha così impressionato i dirigenti della Sony che hanno deciso di ingaggiarlo per il film.

Il suo ingaggio pare però che avrà un seguito. Proprio come il Marvel Cinematic Universe, Sony sta attualmente costruendo un proprio conclave di film Marvel legati a Spidey, e l’accordo di Taylor-Johnson suggerisce che potrebbe finire in altri film al di fuori del franchise di “Kraven”. ”

“Kraven the Hunter” uscirà il 13 gennaio 2023.

Francesca Reale

27/05/2021