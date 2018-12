Titolo originale: Five Feet Apart

Regia: Justin Baldoni

Cast:Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias

Genere: Drammatico, colore

Durata: N/D

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 21 marzo 2019

“A un passo da te”, è un film drammatico che racconta una storia d’amore di due adolescenti. Il loro amore però non è semplice come può sembrare, visto che entrambi sono ricoverati in un ospedale perché gravemente malati di fibrosi cistica. A questo si aggiunge anche che il loro stato di salute li costringe a stare ad una distanza di un metro e mezzo, perché qualsiasi contatto potrebbe essere deleterio per entrambi. Il loro rapporto anche se sembra avere i giorni contati, non demoralizzerà mai i due.

A un passo da te: una storia d’amore complicata

“A un passo da te”, è un film diretto da Justin Baldoni, conosciuto per aver ricoperto il ruolo di Rafael nella serie televisiva “Jane the Virgin” della CBS, alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa. Il film basato sul romanzo scritto da Mikki Daughtry and Rachel Lippincott è stato sceneggiato da uno dei romanzieri Mikki Daughtry con la collaborazione di Tobias Iaconis.

Ad interpretare Will, uno dei due adolescenti affetti dalla malattia è stato chiamato Cole Sprouse, conosciuto prima per aver recitato insieme a suo fratello gemello nella serie di Disney Channel, “Zack e Cody al Grand Hotel” e poi per essere il protagonista della serie rivelazione “Riverdale”. Al suo fianco, nel ruolo di Stella, troviamo invece, Haley Lulu Richardson, conosciuta per aver ricoperto il ruolo di Tess nella serie “Ravenswood” spin-off del teen drama “Pretty Little Liars”.

Prodotto dallo stesso regista con la collaborazione di Cathy Schulman e della CBS Films, le riprese per la maggior parte si sono svolte nella città della Louisiana, New Orleans, da maggio del 2018 a giugno dello stesso anno.