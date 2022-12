Nessuno deve sapere: una delicata storia d’amore diretta da Bouli Lanners

È diretto e interpretato dall’attore e regista belga Bouli Lanners “Nessuno deve sapere” storia d’amore tra due persone non più giovani. Millie (Michelle Fairley) vive da sempre in un piccolissimo villaggio scozzese ed è soprannominata “Regina di ghiaccio”, perché single. La sua vita cambia con l’arrivo nella minuscola comunità di Phil (Bouli Lanners) un uomo senza passato apparentemente. Quando l’uomo ha un ictus sarà lei ad occuparsi di lui, per via di una relazione che già li univa. Il plot è molto semplice ma l’autore ci crea intorno un’aura di magia e porta a casa un feel good movie con sfumature agrodolci con splendidi paesaggi scozzesi da sottofondo. Non è la prima volta che Lanners mette in scena storie di solitudine usando il linguaggio del cinema d’autore. In questa prova si cimenta con una storia d’amore e lo fa uscendo dalla sua confort zone, pensando ad un pubblico più mainstream, realizzando con ottimi risultati.

Un inno all’amore con due interpreti molto in sintonia

Gioca tutto sul non detto e su una amnesia la storia d’amore di Millie con Phil. È lei a prendere l’iniziativa mettendosi in gioco e dando a lui una seconda possibilità. Il personaggio interpretato dallo stesso regista è un uomo forte e allegro, con un gran peso sul cuore. Al contrario, lei è una donna libera che troverà non solo l’amore ma anche se stessa.

La regia è molto curata e riesce a unire due persone al palo in un breve momento di felicità. L'interpretazione di Michelle Failey e quella di Bouli Lanners (che per la prima volta recita in inglese) è molto naturale e lo script procede con estrema accuratezza. Certo, molto fa l’ambientazione spettacolare e una fotografia che la rende al massimo.

“Nessuno deve sapere” è uno di quei film che lascia il segno nell’animo dello spettatore e affronta il tema dell’amore con un pudore e una delicatezza senza pari.

Ivana Faranda