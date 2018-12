Alessandro Genovesi dirige "10 giorni senza la mamma", commedia interpretata da Fabio De Luigi, nei panni di un papà che, improvvisamente, deve prendersi cura dei suoi figli.

Da questa situazioni nasceranno una serie di situazioni comiche.

10 giorni senza la mamma: la storia

Carlo e Giulia sono sposati e hanno tre figli. Lui, è preso totalmente dal proprio lavoro e questo lo fa essere un papà molto assente; Giulia, invece, ha sacrificato la sua professione per seguire in tutto e per tutto la sua famiglia.

Quando capisce di essere arrivata al limite della stanchezza, la donna decide di concedersi una vacanza di dieci giorni, lontana da marito e figli. L'uomo sarà dunque costretto a mettersi alla prova con le occupazioni che abitualmente impegnano la moglie a tempo pieno.

Per Carlo e i suoi ragazzi sarà l'occasione giusta per conoscersi meglio e, chissà, apprezzare anche quello che per Giulia è un lavoro vero e proprio.

10 giorni senza la mamma: regia e cast

Prima di "10 giorni senza la mamma", Alessandro Genovesi ha diretto "Puoi baciare lo sposo" (2918) con Diego Abatantuono e Monica Guerritore. Fabio De Luigi è stato protagonista insieme a Micaela Ramazzotti di "Ti presento Sofia" diretto da Guido Chiesa; mentre Valentina Lodovini ha lavorato nel cast del corale "Cosa fai a Capodanno?" di Filippo Bologna.

Il film è distribuito nelle sale italiane da Medusa.