Genere: Musicale

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 19 marzo 2018

In "Zerovskij - Solo per amore" Amore, Odio, Tempo, Morte e Vita, prendono corpo in forme umane per un confronto con Enne Enne, figlio di nessuno, e con Adamo ed Eva, che vengono considerati i due viaggiatori di sempre. La scena è quella di una stazione ferroviaria improbabile, collocata tra reale e irreale e diretta dal misterioso Zerovskij.

Zerovskij - Solo per amore: la creatività di Renato Zero al cinema

Lucky Red porta sul grande schermo "Zerovskij - Solo per amore", il più ambizioso spettacolo concepito dall'amatissimo Renato Zero. L'evento, proposto nelle sale italiane solo il 19, 20, 21 marzo, si presenta come qualcosa che va oltre il concerto ed è molto più di un album.

Renato Zero con "Zerovskij - Solo per Amore", da lui ideato, scritto e diretto, ha messo in piedi lo scorso anno un tour che ha registrato in ogni tappa il sold out, ricevendo ottime critiche e entusiasmando il pubblico. L'artista ha concepito un progetto live che può essere definito come una sorta di "teatro totale" capace di coniugare musica alta, cultura pop e prosa.

Questo spettacolare evento - oltre due ore registrate all'Arena di Verona - ha messo insieme ben 118 artisti tra cui: 62 elementi d'orchestra, 30 di coro, 5 di sessione ritmica, con un direttore di orchestra e uno di coro, 12 ballerini, un coreografo, 7 giovani attori, 5 doppiatori e fuori scena la voce di Renato Zero. Un folto gruppo di professionisti per una creazione che ha trovato la sua ragione artistica anche sul grande schermo.

"La musica – afferma Renato Zero - esce da confini obbligati. Dalla prospettiva di sentirsi relegata nello spazio di pochi asfittici minuti. Per me "Zerovskij - Solo per amore" rappresenta l’occasione di tornare ad essere ancora l’imprevedibile sobillatore di coscienze. L’esagerato. Il visionario. Quello che rinuncia alla ‘cassetta’ per rappresentarsi in tutta la sua ecletticità. Grazie a Lucky Red e ad Andrea Occhipinti per averci creduto”.

"Zerovskij - Solo per amore" è stato confezionato per il cinema in una nuova versione, impreziosita da contributi inediti, e la regia video di Gaetano Morbioli perRun Multimedia.