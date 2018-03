Zazie Beetz è un’attrice germano americana, conosciuta per aver indossato i panni di Vanessa nella serie TV “Atlanta” e quelli di Domino in “Deadpool 2”.

Zazie Beetz: la passione per la recitazione

(Berlino, 1 giugno 1991)

Zazie Beetz è nata 1 giugno del 1991 a Berlino, in Germania, da padre tedesco e madre afroamericana, e conseguenza possiede la doppia cittadinanza. La famiglia vive però a Manhattan, dove Zazie frequenta prima la Muscota New School, poi Harlem School of the Arts e per finire la LaGuardia Arts Hight School. Dopo il liceo frequenta lo Skidmore College dove riceve una laurea in Francese.

Sin da piccola, però, Zazie Beetz nutre una passione per la recitazione e questo porta la ragazza a frequentare i teatri locali dove trascorre la maggior parte del suo tempo libero.

Compie il suo debutto sugli schermi nel 2013, quando recita in alcuni cortometraggi tra cui “The Crocotta”, un dramma post-apocalittico realizzato con un budget di soli $100 dollari.

Nel 2015 fa parte del cast della commedia horror “Applesauce” di Onur Tukel, presentata nello stesso anno al Tribeca Film Festival.

Zazie Beetz: il successo

Zazie Beetz nel 2016 interpreta Vanessa (detta anche “Van”) Keefer, nella serie TV "Atlanta", una giovane insegnante di scuola media che vive una relazione tira e molla con Earn, con cui ha una figlia.

Successivamente recita in “Wolves”, un dramma di Bart Freundlich, per poi recitare in una serie TV antologica composta da 8 episodi e prodotta da Netflix “Easy”.

Nel 2017 Zazie Beetz è impegnata nelle riprese di due film come “Sollers Point”, un dramma diretto da Matthew Porterfiel e “Goestorm”, un film catastrofico, ambientato nel 2019, di Dean Devlin.

In “Deadpool 2”, secondo film dedicato al supereroe Deadpool, in cui Zazie lavora al fianco di Ryan Reynolds interpreta Neena Thurman conosciuta anche con il nome di Domino, una mutante in grado di manipolare la fortuna.

Nel 2019 recita nel dramma “High Flying Bird” di Steven Soderbergh.

Marina Kozak