Youtopia – 2018

Regia: Berardo Carboni

Cast: Donatella Finocchiaro, Alessandro Haber, Matilda De Angelis, Pamela Villoresi, Lina Bernardi, Federico Rosati, Paolo Sassanelli, Claudio Botosso, Luca Lionello, Laura Pizzirani

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 24 maggio 2018

La contrapposizione di due mondi. Da un lato il mondo reale, cinico, annichilito, spietato, senza smalto e senza desideri, proprio come lo viviamo noi. Dall’altra parte un mondo virtuale, dove succedono cose fantastiche, dove si possono vivere esperienze che restituiscono alla vita la bellezza magica che non si può trovare più altrove. Da qui una ragazza, costretta a ripagare i debiti della madre alcolizzata e che non riesce ad immaginarsi il proprio futuro decide di mettere all’asta online la sua verginità.

Youtopia: scontro tra due mondi

“Youtopia” è un film drammatico diretto dal regista italiano Berardo Carboni, autore in passato di film come “Shooting Silvio”.

Il film “Youtopia” è una storia ispirata dalla cronaca, ma è anche un romanzo di formazione, che racconta di una ragazza che vive immersa in un mondo virtuale, e che lì crede di poter risolvere tutti i suoi problemi.

La tecnica utilizzata dal regista per realizzare il mondo virtuale di Matilde, è la stessa che aveva utilizzato nel suo precedente lavoro, “Volavola”. È una tecnica chiamata Machinima (machine animation), e viene utilizzata molto spesso nel mondo videoludico come nel caso della saga dei videogiochi di “Assassin’s Creed”, da cui ha preso ispirazione il regista.

Il cast del film “Youtopia” è composto da Donatella Finocchiaro (“To Rome with Love” di Woody Allen, “Manuale d'amore 3” di Giovanni Veronesi) nel ruolo della madre con problemi di alcolismo e da Matilda De Angelis (“Veloce come il vento” di Matteo Rovere, “Il premio” di Alessandro Gassman) nel ruolo della ragazza persa in questo mondo virtuale.

“Youtopia” è stato prodotto da Piroetta s.r.l, costato circa 750mila euro verrà distribuito da Kochmedia.