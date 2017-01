Young & Hungry: ordinati più episodi per la stagione 5

La seconda comedy più longeva di Freeform avrà un upgrade per la nuova stagione.

“Young & Hungry”: la nuova stagione sarà divisa a metà

Buone notizie per i fan di “Young & Hungry”: ABC Freeform ha raddoppiato l’ordine degli episodi rispetto ai canonici 10 delle precedenti stagioni (ad eccezione della seconda).

Ambientata a San Francisco, la serie segue le vicende della protagonista Emily Osment nelle vesti di Gabi, una blogger che diventa chef personale di un ricco imprenditore, Josh Kaminski (Jonathan Sadowski).

La quarta stagione ha visto la coppia iniziare una relazione fatta di sesso occasionale con l’intenzione di escludere i legami sentimentali, dopo il naufragio della loro relazione. Sicuramente un bel risultato per lo show, che con questa trama ha registrato lo share più alto di spettatori nella fascia 18-34 anni sul via cavo.

Guardando al futuro, la prossima stagione vanterà dei grandi nomi, come la leggenda Betty White nei panni della Signora Wilson, una vicina.

La prima parte della nuova stagione debutterà il 13 Marzo 2017 (seguita nel palinsesto dall’altra punta di diamante di Freeform, “Baby Daddy”): la data per la seconda, invece, verrà annunciata più in là nel corso dei mesi.

“Young & Hungry”: Freeform rinuncia allo spin-off

Se da un lato la sit-com procede per il meglio, dall’altro la situazione non sembra essere altrettanto rosea. L’emittente, infatti, ha accantonato l’idea di uno spin-off, “Young & Sofia”, il cui episodio pilota è andato in onda come ottavo episodio di “Young & Hungry” della scorsa stagione.

La serie doveva essere incentrata sul personaggio di Sofia (migliore amica di Gabi nella serie madre e interpretata da Aimee Carrero) alle prese con il suo lavoro di assistente dell’editrice Logan Rawlings (Ashley Tisdale) a Click’d Media.

La Tisdale, già partecipe nelle vesti di produttrice esecutiva con la sua compagnia di produzione (“Blondie Girl Productions”), era anche apparsa come guest star in un paio di episodi della sit-com originale.

Rivedremo Logan in Y&G? Sofia manterrà comunque il posto in redazione?

L’unico modo per saperlo è attraverso la visione dei prossimi venti episodi, in onda fra soli due mesi!

Sonia Buongiorno

26/01/2017