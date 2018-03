Regia: Marielle Heller

Cast: Tom Hanks

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"You Are My Friend" racconta l'amicizia che ha legato Fred Rogers, il celeberrimo presentatore statunitense, e Tom Junod, il giornalista che raccontò la vita di Rogers in un articolo.

You Are My Friend: il biopic su Fred Rogers

Marielle Heller cura la regia di "You Are My Friend", film biografico che ripercorre alcune giornate di Fred Rogers, il presentatore della famosissima serie per bambini intitolata "Mister Rogers' Neighborhood".

L'attore premio Oscar Tom Hanks veste i panni di Rogers, che divenne una vera e propria icona nell'ambito televisivo. In particolare, il film si concentrerà sull'amicizia tra il presentatore e Tom Junod, un giornalista molto legato a Rogers.