Y: The Last Man, nel cast anche Diane Lane e Barry Keoghan

A due mesi dall’annuncio dell’emittente televisiva FX di voler produrre una puntata pilota sul riadattamento del famoso fumetto DC, “Y: The Last Man” è stato finalmente svelato il cast completo che gli darà vita.

“Y: The Last Man”: rivelato il cast completo

“Y: The Last Man” è l’adattamento live-action di un famoso fumetto della DC Comics/Vertigo annunciato qualche mese fa dalla FX, oggi è stato ufficializzato il cast completo della puntata pilota della serie. Tra le star protagoniste di questa nuova pellicola figurano i nomi di Diane Lane, attrice premio Oscar con “Unfaithful – L’amore infedele” e il giovane attore Barry Keoghan reduce del successo dell’ultimo film di Christopher Nolan del 2017 “Dunkirk“. Confermata la presenza anche dell’attrice britannica Imogen Poots e quella di Lashana Lynch una delle protagoniste del film in uscita nel 2019 negli USA “Captain Marvel“. Un’importante ruolo è stato affidato anche a Juliana Canfield e Marin Ireland.

La serie segue la fuga dell’artista Yorik Brown e della sua scimmia cappuccina, Ampersand. Yorik è l’ultimo essere umano a possedere nel suo DNA il cromosoma Y a seguito di una misteriosa pestilenza che ha portato alla morte di tutti gli esseri viventi di genere maschile. La società finisce nel caos, le infrastrutture collassano e le donne cercano di superare la perdita dei loro uomini. Yorick parte per una missione che ha il compito di trovare la sua ragazza Beth e di scoprire le cause che hanno portato all’estinzione dei maschi sulla terra.

“La serie-Y: The Last Man- è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui un evento catastrofico ha decimato ogni mammifero maschio tranne un umano, uno solo: il nuovo ordine mondiale dominato dalle donne esplorerà per questioni di sesso, razza, classe e sopravvivenza”, questa è la descrizione formale che gli autori hanno dato della puntata del pilot di FX.

L’attrice Diana Lane, interpreterà il ruolo della senatrice Jennifer Brown, una giovane congressista nel suo primo mandato che si è già fatta un nome nei circoli politici per la sua volontà di mettere gli ideali personali al di sopra della politica. Lei è anche la madre di Yorick.

Barry Keoghan, invece, assumerà il ruolo di Yorick il protagonista della saga, un giovane uomo che usa l’umorismo per deviare dai suoi problemi, che potrebbe essere il sopravvissuto solitario di una piaga mondiale.

Chiara Broglietti.

12/07/2018