Xena – Principessa guerriera: nessun passo avanti per il reboot

Il noto network televisivo NBC non ha fatto molti passi in avanti per quanto riguarda la produzione del reboot di “Xena – Principessa Guerriera”. A questa notizia ci si stupisce un po’, in quanto ogni piattaforma on-line o network sembra alla ricerca disperata di un reboot o un revival.

Xena – Principessa guerriera: nessun futuro per il reboot sulla NBC

La serie televisiva che vede Lucy Lawless nei panni della famigerata principessa guerriera è uno spin-off della serie prodotta da Sam Raimi, “Hercules”.

“Xena – Principessa guerriera” ha fatto il suo debutto nel 1995 e da qui è stata una scalata verso il successo, durato ben sei stagioni, per poi finire nella Primavera del 2001. Nonostante sia un spin-off, lo show ha eclissato quasi totalmente la serie originale da cui è nata, infatti è uno dei prodotti meglio riusciti ed amati da milioni di telespettatori.

Proprio per il suo enorme successo ci si aspettava da tempo un reboot o persino una serie revival, ma stando alle dichiarazioni della NBC, il network ha comunque optato per ripartire da capo dando vita ad un reboot annunciato nel 2015.

Inizialmente la sceneggiatura è stata data in mano a Javier Grillo-Marxuach (“Lost”, “Streghe”, “Medium”), ma qualche mese fa per divergenze creative lo sceneggiatore ha lasciato il progetto e ora il presidente della NBC ha dichiarato:

“Al momento non stiamo lavorando al reboot. Abbiamo dato un’occhiata a del materiale e abbiamo deciso che il reboot non si farà. Anche se mai dire mai, è comunque uno show molto amato che continua ad avere molti fan appassionati.”

Xena – Principessa guerriera: c’è ancora una speranza?

Secondo i fan uno dei motivi principali che ha spinto Javier Grillo-Marxuach a lasciare il progetto è proprio quello di aver espresso la sua volontà di sviluppare maggiormente il legame amoroso tra Xena e la sua compagna di avventure Olimpia, rapporto che nello show originale viene lasciato solamente intendere.

Tuttavia moltissimi fan vedono, anche nella serie originale, Xena e Olimpia come vere e proprie amanti, anche se non è mai stato spiattellato in modo esplicito nel progetto degli anni Novanta.

Proprio per questo l’ormai ex-sceneggiatore era dell’idea che questo dettaglio in “Xena – Principessa guerriera” sarebbe stato percepito in modo diverso dall’odierna audience. Non è stato confermato niente di ufficiale riguardo alle dichiarazioni in merito da parte della NBC e neanche le sue divergenze con Javier Grillo-Marxuach.

Per il momento il progetto del reboot è in una situazione di stallo che chissà se verrà mai sbloccata.

Alessio Camperlingo

22/08/2017