X-men – Dark Phoenix: l’attore Daniel Cudmore ritorna nel franchise

L’attore che ha interpretato il personaggio di Colosso in ben tre film dedicati ai mutanti della Marvel, ritorna in “X-men – Dark Phoenix”. Non è ancora chiaro se l’attore riprenderà il suo vecchio ruolo o se interpreterà un nuovo personaggio, visto che la saga su Fenice Nera è ambientata molti anni prima degli eventi svoltisi nella trilogia originale sugli X-men.

X-men – Dark Phoenix: tra vecchi e nuovi mutanti

Il nuovo film della 20th Century Fox seguirà la storia lanciata da “X-men – L’inizio”, dove si è stati introdotti a una versione più giovane dei mutanti della prima trilogia e ambientato negli anni Sessanta dove abbiamo visto una versione più giovane di Magneto, il Professor X, Mistica, Bestia. Invece in “X-men – Giorni di un futuro passato” c’è stato un viaggio nel tempo, unendo i personaggi della trilogia originale con i quelli del reboot, quasi come se fosse un addio da parte del vecchio cast per poter dare il benvenuto al nuovo.

Poi è stato il momento di “X-men – Apocalisse”, ambientato negli anni Novanta, in cui sono stati introdotti i membri della squadra di mutanti, gli X-men formati dal Charles Xavier: Ciclope, Tempesta, Jean Grey e Nightcrawler.

La saga continua con “X-men – Dark Phoenix”, dove si vedrà lo sviluppo di Fenice Nera già introdotta in “Apocalisse”. In onore di questo nuovo film del franchise, l’attore canadese Daniel Cudmore si unisce al cast del reboot/prequel. Cudmore ha già recitato in passato nella saga a partire dal “X2” nel 2003, dove ha interpretato Colosso. È apparso anche nel terzo capitolo della saga, “X-men – Conflitto finale” e un’ultima apparizione è stata fatta in “X-men – Giorni di un futuro passato” nel 2014.

X-men – Dark Phoenix: qual è il vero ruolo di Cudmore?

Per i fan sembra ovvio che l’attore canadese riprenda il suo ruolo di Colosso in “X-men – Dark Phoenix”, ma stando alla dichiarazione di Cudmore fatta su Twitter c’è un po’ di confusione su chi interpreti veramente. Un ammiratore ha chiesto all’attore chi fosse il suo personaggio tra Colosso e Gladiatore, ma Daniel Cudmore ha detto di non poter rivelare il nome del suo personaggio.

C’è persino la possibilità che sia un personaggio diverso da quelli visti in precedenza, visto che ha già declinato l’offerta di ritornare nei panni di Colosso per il film di Deadpool siccome la sua foce sarebbe stata quella di qualcun altro.

La teoria più probabile è che Cudmore sia stato scelto per intepretare il Gladiatore, un potente antagonista degli X-men e servo dell’impero Shi’ar, la razza aliena che governata da un’imperatrice che ha deciso di sterminare Fenice Nera per mera paura. Tocca solo aspettare su nuove notizie sulla saga reboot/prequel.

Alessio Camperlingo

20/09/2017