“X-Force” scritto e diretto da Drew Goddard

Dopo molte peripezie e voci di corridoio, finalmente Fox ha dichiarato che toccherà a Drew Goddard dedicarsi al film “X-Force”, curandone sceneggiatura e regia.

X-Force: il film sarà a cura di Drew Goddard

E’ ufficiale: Drew Goddard si dedicherà a tempo pieno a “X-Force”. Il regista, produttore e sceneggiatore statunitense, infatti – noto per essere stato tra gli sceneggiatori della famosissima serie tv sui vampiri “Buffy, l’ammazzavampiri” e il suo spin-off “Angel”, e per aver diretto “Quella casa nel bosco” nel 2012 – è stato ufficialmente incaricato dalla Fox a scrivere il copione e dirigere le riprese del prossimo film dedicato ai supereroi: “X-Force”.

La pellicola è uno spin-off degli X-Men che ruota attorno al gruppo dei Black Ops, guidati dal celeberrimo Deadpool (che sarà interpretato dall’attore Ryan Reynold) e Cable (impersonato da Josh Brolin).

Per quanto riguarda l’incedere dei lavori, a quanto pare Goddard si trova già a buon punto; avendo finito di redigere la sceneggiatura, sta aspettando di terminare le riprese di “Bad Times at the El Royale” con Chris Hemsworth e Jeff Bridges – sempre per Fox – prima di iniziare le riprese.

X-Force: Deadpool super star

Approfittando della grande fama raggiunta dal personaggio di Deadpool e dell’introduzione a suo fianco di Cable, nuovamente nelle sale cinematografiche con un sequel dal 1 giugno 2018; “X-Force” si prospetta un successo sicuro al botteghino. I Black Ops, nati su carta nei primi anni novanta dall’ingegno di Rob Liefeld e Fabian Nicieza, includevano originariamente anche altri supereroi, tra cui Domino, Cannonball, Cable, Warpath; ai quali successivamente si sono uniti Wolverine, Deadpool, Colossus e Psylocke.

A completare il quadro dei film in uscita dedicati ai personaggi della Marvel, in arrivo sul grande schermo l’anno venturo avremo “X-Men: Dark Phoenix” diretto da Simon Kinberg, con esordio previsto per il 2 giugno 2018 e “X-Men: New Mutants” per la regia di Josh Boone, distribuito a partire dal 13 aprile 2018.

Ilaria Romito

08/09/2017