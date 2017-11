X-Files e 9-1-1 in onda dal 3 gennaio su FOX

Finalmente la Fox ha annunciato la data di uscita di due delle serie più attese di quest’anno: sia “X-Files” che la nuova serie tv drammatica di Ryan Murphy “9-1-1” debutteranno, infatti, mercoledì 3 gennaio sul canale Fox. E i fan non stanno letteralmente più nella pelle.

X-Files e 9-1-1: fra ricordi e novità

La nuova stagione di “X-Files” consterà di 10 episodi che vedranno la luce alle 20:00 precise. I produttori esecutivi della serie saranno Chris Carter e Glen Morgan, e naturalmente vedremo le immancabili star David Duchovny e Gillian Anderson nei loro ruoli iconici: gli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully. Tornerà anche Mitch Pileggi nei panni del vice direttore dell’FBI Walter Skinner.

Le guest star dei nuovi episodi saranno molteplici, a partire da Annabeth Gish, Robbie Amell, Lauren Ambrose, Karin Konoval, Barbara Hershey, Haley Joel Osment e William B. Davis – il quale riprenderà il consueto ruolo de ‘l’uomo che fuma’ ( conosciuto successivamente con il nome di C.G.B. Spender) -.

Proprio come “X-Files”, anche “9-1-1” debutterà in serata: alle 21, per essere precisi. La serie, ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk (“American Horror Story”), indaga sulle esperienze pressanti della polizia, dei paramedici, e dei pompieri che si ritrovano a dover gestire situazioni estremamente delicate, stressanti, imprevedibili, cercando di fare in modo che intacchino il meno possibile la loro vita privata. Una storia di umanità e vulnerabilità. Nel cast Angela Bassett nei panni di una poliziotta, Peter Krause in quelli di un vigile del fuoco, ed infine Connie Britton in quelli di un’operatrice.

Nicole Ulisse

16/11/2017