Woody Harrelson nel cast del nuovo film su Venom

Woody Harrelson sarebbe in trattativa con la Sony per ricoprire un ruolo ancora non meglio identificato nel nuovo film dedicato all’antieroe di Spiderman, “Venom”.

Woody Harrelson: nell’universo Venom

Woody Harrelson, già noto per aver interpretato Martin Hart nella serie “True Detective” e per aver recitato in film come “Now You See Me – I maghi del crimine” di Louis Leterrier e “Assassini nati – Natural Born Killers” di Oliver Stone, potrebbe entrare come riportato dal sito internet The Hollywood Reporter nel nuovo progetto della Sony dedicato ad uno dei nemici dell’uomo ragno, Venom.

Affiancherà in questo nuovo film Tom Hardy che ricoprirà il ruolo del protagonista, Eddie Brock. Insieme a loro ci saranno anche Michelle Williams (“Manchester by the Sea” di Kenneth Lonergan, “Shutter Island” di Martin Scorsese), Riz Ahmed (“The Night Of – Cos’è successo quella notte?”, “Rogue One: A Star Wars Story” di Gareth Edwards) e Jenny Slate (“Gifted – Il dono del talento” di Marc Webb, “Una spia non basta” di McG).

Il film scritto da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner è basato sulle due famose saghe a fumetti della Marvel “Protettore letale” e “Il pianeta dei simbionti” e sarà diretto da Ruben Fleischer, con il quale Woody Harrelson ha già lavorato nel film “Benvenuti a Zombieland” nel 2009.

Woody Harrelson: i prossimi progetti

Recentemente abbiamo visto Woody Harrelson nelle sale grazie a film come “The War – Il pianeta delle scimmie” di Matt Reeves e “Wilson” di Craig Johnson.

Saranno molti i prossimi progetti per l’attore texano, in uscita a breve nelle sale “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh, che lo vedrà recitare accanto a Frances McDormand, Sam Rockwell, John Hawkes e Peter Dinklage, in questo film che ha già conquistato sei nomination ai prossimi Golden Globe.

Woody Harrelson sarà anche uno dei protagonisti del nuovo spinoff della saga di “Star Wars” dedicato al personaggio di Han Solo. “Solo: A Star Wars Story” diretto da Ron Howard uscirà nelle sale americane il prossimo 25 maggio 2018.

Tomas Barile

13/12/2017