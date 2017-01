Regia: Patty Jenkins

Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Elena Anaya, Danny Huston, Lucy Davis, Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner, Dino Fazzani, Kaveh Khatiri, Connie Nielsen, Doutzen Kroes, Samantha Jo, Lisa Loven Kongsli

Genere: Azione, Colore

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 1 Giugno 2017

Arriva dal mondo dei fumetti al grande schermo, "Wonder Woman", eroina che permette al pubblico di dare anche al mondo dei supereroi un punto di vista diverso da quello prettamente maschilista.

Il mondo sta cambiando e nonostante agli inizi degli anni 40' la presentazione dei fumetti originali dell'eroina, destò parecchio scalpore per quella che era l'immagine della donna a quell'epoca, furono effettuate numerose modifiche, contaminandone il contenuto femminista che lo caratterizzava.

Oggi nella società in cui ci troviamo è importantissimo ritornare ai valori reali di una donna che non è eroina semplicemente perchè si trova sotto i riflettori, ma "Wonder Woman" in sè incarna lo spirito battagliero che fa parte della vita delle donne di ogni giorno, poichè anche loro, tanto quanto gli uomini, lottano per guadagnare il proprio posto nella società e col tempo sta diventando una realtà concreta, verso un mondo dove le differenze stanno per sparire. Molti dettagli riguardo la trama in sè, sono ancora sconosciuti, l'unica cosa certa è che il film si rifarà direttamente ai fumetti dell'eroina.