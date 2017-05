Wonder Woman - Recensione: aridatece Xena

Dopo il cupo filosofeggiare di "Batman V Superman: Dawn of Justice", le aspettative per "Wonder Woman" erano di un qualcosa su quello stile, che sembrava la direzione in cui voleva muoversi la DC cinematografica. Grande stupore, quindi, nello scoprire che "Wonder Woman" è molto meno profondo, meno brutale, meno cupo: seppure la fotografia è simile e uniforma i prodotti DC degli ultimi anni, la sceneggiatura si distacca grandemente dalle complicate elucubrazioni mentali di Batman e dalle crisi d'identità di Superman. Diana, infatti, è un'anima semplice, quasi credulona, prima di venire indurita dai molti anni vissuti nel mondo degli umani. Un'eroina nata, pronta a combattere per ciò che è giusto e per difendere gli innocenti, a tratti seccante nella sua incapacità di comprendere la stratificazione dei sentimenti umani, lei che, in quanto amazzone, umana non è.

La trama del film si snoda in modo piuttosto prevedibile e spesso noioso, con scene estremamente lente, abuso di rallenty durante i combattimenti e dialoghi dal sentimentalismo spicciolo. Diana è spaesata da tutto quello che la circonda, ogni cosa è nuova, e questa sensazione è resa piuttosto bene; ma, a parte alcune divertenti scene che derivano da questo, la storia ristagna, sembra non decollare mai, manca della capacità di catturare lo spettatore. Wonder Woman è una super tosta, ma è stata cresciuta in una sorta di paradiso terrestre e sembra quindi non sapere niente della vita, come fosse una bambina di 13 anni. Anche la storia d'amore tra lei e Steve (Chris Pine) sembra da tredicenni, esitante e inconclusiva.

Wonder Woman & i misteri del casting

Anche qui il "caso" ha voluto che sull'isola delle amazzoni cadesse non un vecchio, non un grassone, non uno sdentato, ma Chris Pine, e il film fortunatamente gioca un po' su questo fatto. I costumi delle amazzoni sono bellissimi e anche le coreografie dei combattimenti sono molto accurate e molto epiche, piene di capriole e mosse di grande agilità; tra abilità, armi e armatura Wonder Woman è praticamente invincibile, e Gal Gadot veste molto bene la parte di questa super guerriera.

Improbabile è invece la scelta di David Thewlis, noto ai più per il ruolo di Remus Lupin nella saga di Harry Potter, nei panni di Ares, il Dio della Guerra: tra baffetti e naso a patata, non riesce ad essere nè inquietante, nè minaccioso, e la sua armatura sembra una brutta copia del Distruttore di "Thor". Allo stesso modo l'intreccio di Diana con la Seconda Guerra Mondiale ricorda, con meno successo, le gesta di Capitan America, come se alla fine tra Marvel e DC fosse tutto un copia copia, un usare gli stessi ingredienti dando loro nomi diversi.

Superfluo parlare poi dell'inutilità dei 'cattivi tedeschi', il Generale Ludendorff e il Dottor Poison, macchiettistici e scontati.

"Batman V Superman: Dawn of Justice" ha diviso la critica, tra chi la apprezzato e chi l'ha odiato; "Wonder Woman" probabilmente non genererà così tanta discussione, perchè è indubbiamente più infantile e superficiale del suo predecessore al quale, se non altro, non si poteva dire di non aver cercato di offrire argomenti e tematiche di spessore, seppur con una certa pesantezza.

Davvero non si capisce come possa la DC continuare a mancare sempre più clamorosamente il bersaglio.

Valeria Brunori