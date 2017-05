Il tempo delle superiore è arrivato. Wonder Woman arriverà nelle sale italiane il 1° giugno 2017, nel frattempo abbiamo le prime reazioni della critica americana. E fanno ben sperare.

Wonder Woman: un solido film d’intrattenimento

“Wonder Woman” di Patty Jenkins è uno dei film targati DC Comics più atteso del momento. Il motivo principale, probabilmente, riguarda la sua protagonista. Per la prima volta un film sui supereroi mette da parte i tormentati e affascinati protagonisti maschili per dedicarsi ad una donna con i superpoteri. Nel caso di Diana Price, conosciuta come Wonder Woman, parliamo proprio di una principessa delle Amazzoni.

L’attesa era quindi alle stelle, con un pizzico di paura per la messa in scena. Fortunatamente, dalle prime reazioni della stampa americana, sembra proprio che il film abbia fatto centro.

Ecco alcuni dei commenti:

Loved WONDER WOMAN. She reminds me of Christopher Reeve’s Superman: true north superhero w/ no angst or cynicism, which is needed right now. — Mike Ryan (@mikeryan) 19 maggio 2017

“Ho amato WONDER WOMAN. Mi ha ricordato il Superman di Christopher Reeve: un vero supereroe del nord senza cinismo o tormento, che è esattamente quello di cui abbiamo bisogno adesso.”

Happy — no, RELIEVED — to report that #WonderWoman is truly good. Funny, stirring, kick-ass, romantic. A solid, entertaining superhero film. — Adam B. Vary (@adambvary) 19 maggio 2017

“Sono felice – anzi, SOLLEVATO – di poter dire che #WonderWoman è davvero buono. Divertente, eccitante, tosto, romantico. Un solido film d’intrattenimento sui supereroi.”

Happy to report ‘Wonder Woman’ is a blast and @GalGadot is fantastic. Her chemistry with Chris Pine is magnetic. Absolutely recommended. pic.twitter.com/VPW4QW3IhM — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 19 maggio 2017

“Contento di annunciare che ‘Wonder Woman’ è uno spasso e @GalGadot è fantastica. La sua chimica con Chris Pine è magnetica. Lo raccomando assolutamente.”

Wonder Woman: un passo avanti per i film sui supereroi

I precedenti film tratti dai DC Comics sono stati spesso al centro di polemiche o reazioni negative. Per ultimo, “Batman V. Superman: Dawn of Justice”, particolarmente disprezzato dalla critica.

Best part of ‘Wonder Woman’ is the film has really funny parts and an optimistic and heroic protagonist. Great step forward for DC Films. pic.twitter.com/pAwm8j6y34 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 19 maggio 2017

“La cosa migliore di ‘Wonder Woman’ è che il film ha molte parti divertenti e una protagonista ottimista e eroica. Un grande passo avanti per i film della DC.”

WONDER WOMAN: Easily my favorite DCEU film. Has the humor and heart the franchise so desperately needs. Gadot and Pine are charming as hell. — Kate Erbland (@katerbland) 19 maggio 2017

“WONDER WOMAN: Sicuramente il mio film preferito dell’Universo DC. Ha lo humor e il cuore di un franchise che ne ha disperatamente bisogno. Gadot e Pine sono incredibilmente affascinanti.”

Wonder Woman: Diana Prince anche in Justice League

Sebbene il timore iniziale che il film si rivelasse un disastro, “Wonder Woman” si rivelerà, viste le prime reazioni, come uno dei maggiori successi dell’Universo DC.

Il film sarà seguto da “Justice League”, una sorta di risposta a “The Avengers”, in cui tutti gli eroi del mondo DC si uniranno per difendere il mondo dalla minaccia del terribile Steppenwolf.

Al fianco di Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill) e i nuovi arrivati Flash (Ezra Miller) e Aquaman (Jason Mamoa) ritroveremo anche Wonder Woman, unica donna della lega.

Paola Pirotti

19/05/17