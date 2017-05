Wonder Woman: cancellata la premiere a Londra dopo la strage di Manchester

“Wonder Woman” dice addio alla sua première a Londra. Dopo la recente strage avvenuta a Manchester, Warner Bros. ha deciso di cancellare l’evento.

Wonder Woman: premiere londinese cancellata dopo l’attacco di Manchester

L’attesa presentazione di “Wonder Woman” in Inghilterra è stata ufficialmente cancellata in rispetto (e forse anche un po’ di paura) all’attacco di terrorismo avvenuto a Manchester a seguito di un concerto della giovane popstar Ariana Grande.

“I nostri pensieri sono verso le persone che hanno subito questa recente tragedia nel Regno Unito. Alla luce dell’attuale situazione, abbiamo deciso di non proseguire con i nostri piani di tenere una première di “Wonder Woman”, né le attività stampa a Londra”.

Queste le parole ufficiali della Warner, che ha comunque confermato la première mondiale del film a Los Angeles proprio oggi, 25 maggio, con tutto il cast in arrivo.

Come riporta Variety, a Londra era prevista la presenta dei protagonisti, dalla splendida Gal Gadot all’affascinante Chris Pine, fino alla regista Patty Jenkins e alla star di “House of Cards”, Robin Wright.

La première era prevista per mercoledì 31 maggio.

Wonder Woman: un successo già annunciato

Il film di Patty Jenkins era già atteso come il primo film con una supereroina protagonista. La fortuna del film, sicuramente, è stata la stampa americana che ha diffuso le proprie recensioni entusiaste poco tempo fa. Le premesse e il responso positivo da parte dei giornalisti hanno aumentato l’aspettativa dei fan e ha spianato la strada per un grande successo al box office.

Le previsioni sul box-office, basate spesso sui biglietti venduti in prevendita, propongono un debutto di 65 milioni di dollari circa. Un successo niente male, in pieno stile film di supereroi!

Riuscirà la storia della principessa delle Amazzoni a conquistare il pubblico di tutto il mondo?

Lo scopriremo dal 1° giugno, quando uscirà nelle sale italiane.

Paola Pirotti

25/05/17