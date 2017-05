Patty Jenkins: “Wonder Woman non avrà scene tagliate”

“Wonder Woman” vedrà la luce nelle sale cinematografiche a partire da questo weekend e la regista ha dichiarato che il film non ha subito alcun taglio a differenza di “Suicide Squad” e “Batman vs Superman – Dawn of Justice”, gli altri film del DC Extended Universe.

Wonder Woman: le modifiche sono state minime

Rispetto alle altre trasposizioni cinematografiche, tratte dalle avventure degli eroi protagonisti dei fumetti DC, “Wonder Woman” non ha subito nessun taglio estremo di scene. Come quando in “Suicide Squad” sono state cancellate la maggior parte delle scene del Joker, deludendo molti fan del personaggio.

La regista, Patty Jenkins, ha dichiarato che persino la successione degli eventi è stata lasciata intatta e seguirà cronologicamente gli eventi riportati sullo script.

L’’unica modifica che la Jenkins ha voluto apportare al film nel montaggio finale, riguarda l’entrata in scena di Diana Prince nell’ultima battaglia.

Wonder Woman: un sequel?

Non è ancora chiaro se il film possa avere un sequel dato che Wonder Woman uscirà solamente tra pochi giorni, ma tutti i fan di Diana Prince sono già curiosi di sapere se il DC Extended Universe ha già in programma qualcosa per il futuro.

Il fumettista della DC, Geoff Johnes, afferma che non ci sono ancora piani futuri che hanno come protagonista la supereroina. Invece Zack Snyder alimenta la speranza dicendo che c’è una possibilità di rivedere Wonder Woman in un film tutto suo.

Patty Jenkins ammette che le piacerebbe ritornare a lavorare su una pellicola dedicata interamente a Wonder Woman. Casomai dovesse andare in porto l’idea di un sequel, la regista vorrebbe rendere Diana Prince un personaggio internazionale, non solamente paladina americana, ma anche di tutto il mondo.

Per il momento sappiamo che l’amazzone più famosa di sempre continuerà le sue avventure affiancata da Batman, Aquaman, Flash, Cyborg e Superman in “Justice League” che uscirà il 16 novembre di qeust’anno.

Alessio Camperlingo

29/05/2017