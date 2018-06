Regia: Patty Jenkins

Cast: Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 31 ottobre 2019

"Wonder Woman 1984" è il sequel della saga incentrata sulle vicende di Diana, l'unica figlia della regina delle Amazzoni, che nel primo film decide di abbandonare l'idilliaca vita condotta fino ad ora sull'isola offerta al suo popolo da Zeus, per andare alla scoperta del mondo. Un mondo pieno di cattiveria e violenza che, per via del suo grande cuore e la voglia di fare del bene, spinge Diana a vestire i panni di una supereroina pronta a tutto per salvare l'umanità dall'ennesima minaccia.

Anche questa volta la pellicola è ambientata nel passato ed è una continuazione della storia raccontata nel primo capitolo, solo che ora vi sono tanti nuovi dettagli che i produttori hanno deciso di svelare nel corso della narrazione.

Wonder Woman 1984: un sequel per Diana, figlia delle Amazzoni

"Wonder Woman 1984" è realizzato dalla regista Patty Jenkins, che precedentemente ha lavorato anche sul primo capitolo della pellicola basata sull'omonima supereroina, protagonista del mondo dei fumetti DC Comics, "Wonder Woman". Il film ha avuto un enorme successo tra il pubblico e la critica ed è stato inserito dall'American Film Institute tra i dieci migliori film del 2017.

Jenkins però non lavora soltanto come regista, è infatti anche l'autrice della sceneggiatura che ha scritto in collaborazione con il presidente della DC Films e il produttore esecutivo del film Geoff Johns.

Per quanto riguarda il cast, la parte della protagonista è interpretata dall'attrice Gal Gadot, che prima del suo ruolo di Wonder Women, si era fatta notare in uno dei film della saga di Fast and Furious. Kristen Wiig, invece, veste i panni della cattiva Barbara Ann Minerva, conosciuta anche con il nome di Cheetah.