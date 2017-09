Titolo originale: Wonder Wheel

Regia: Woody Allen

Cast: Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake, Jim Belushi, Max Casella, Tony Sirico

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 1 gennaio 2018

"Wonder Wheel" è l'ultimo di una lunga serie di film che Woody Allen dedica alle meraviglie di Coney Island e alle grandiose e scintillanti attrazioni del parco divertimenti lungo il suo litorale.

Wonder Wheel: una passerella di corteggiamenti impacciati

Ambientato nel 1950, "Wonder Wheel" vede le storie di quattro personaggi intrecciarsi ai piedi della celebre ruota panoramica costruita negli anni venti. Al centro delle vicende troviamo protagonista la giovane Ginny (interpretata da Kate Winslet), una ex attrice, emotivamente suscettibile, ora impiegata come cameriera presso un modesto ristorante di pesce, conquistata dal fascino del bel bagnino Mickey, cui presta il volto Justin Timberlake, con aspirazioni da commediografo. Il loro incontro sarà disturbato dal giostraio Humpty (interpretato da Jim Belushi), uomo ispido e cupo, e dalla figlia di lui, Carolina (Juno Temple), giovane ribelle in fuga da un gruppo di gangster.

La pittoresca passerella ai piedi della ruota panoramica, immersa nella folla dei suoi abitanti, fa da sfondo ai corteggiamenti impacciati dei protagonisti di "Wonder Wheel", il tutto nel solito stile di Woody Allen, maestro unico del genere.

"Wonder Wheel" sarà presentato in anteprima come film di chiusura del New York Film Festival il prossimo 14 ottobre 2017. Il rilascio ufficiale è previsto 1 dicembre 2017, lo stesso giorno dell’ottantaduesimo compleanno di Allen. Un bel regalo che il regista fa a se stesso.

Regista e sceneggiatore prolifico, Woody Allen, dopo il successo di "Café society" (2016) e la tiepida accoglienza della serie tv "Crisis in Six Scenes" prodotta per Amazon, già si dedica ai suoi futuri progetti, impegnato nella lavorazione del prossimo film.