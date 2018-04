William Holden, un noto attore americano, conosciuto per aver recitato in numerosissimi film di successo, tra cui “Stalag 17 – L’inferno dei vivi”, pellicola per cui, nel 1953, vinse il Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista.

William Holden: bello ma dannato

(O’Fallon, 17 aprile 1918 – Santa Monica, 12 novembre 1981)

William Holden, registrato all’anagrafe come William Franklin Beedle Junior, è nato il 17 aprile del 1918 ad O’Fallon, nell’Illinois in una famiglia benestante, ma quando William compie tre anni si trasferiscono a Pasadena.

Da ragazzo William frequenta lo Junior College dove nel 1937, grazie al suo lavoro nella compagnia teatrale Pasadena Playhouse, viene notato da un talent scout della Paramount Pictures.

William Holden: l’esordio

L’anno successivo William Holden compie il suo ingresso nel mondo del cinema con il film “Prison Farm”, mentre nel 1939 riceve il suo primo ruolo da protagonista, interpretando un pugile indeciso tra la carriera nel mondo dello sport e quella del violinista in “Passione – Il ragazzo d’oro”. Poi seguono alcuni lavori di poco successo, finché Holden non decide di arruolarsi nel corpo dei paracadutisti durante la Seconda guerra mondiale.

William Holden: il successo

Anche il suo ritorno dalla guerra è segnato da film di scarsa qualità, ma la situazione cambia quando nel 1950 William Holden viene chiamato per recitare in “Viale del tramonto” interpretando il ruolo di uno scrittore-gigolò. Ha così inizio la sua grandiosa carriera cinematografica che porta Holden a partecipare nelle riprese di una lunga serie di film, tra cui “Stalag 17 – L’inferno dei vivi” di Billy Wilder, lavoro per cui William Holden riceve il premio Oscar come Miglior Attore Protagonista.

Successivamente vediamo Holden impegnato nelle pellicole come “Picnic” del 1955 e “Il ponte sul fiume Kwai” del 1957, dove interpreta dei ruoli cinici e distaccati; mentre in “Nata ieri” del 1950 e “Sabrina” del 1954 i suoi ruoli sono solari e comici. William Holden si distingue specialmente per aver recitato, nel 1995, in una delle pellicole sentimentali più famose della storia del cinema “L’amore è una cosa meravigliosa”.

William Holden: la caduta di un mito

Purtroppo, William Holden non è in grado di reggere il peso della fama e comincia fare un uso frequente di alcolici, questo porta, negli anni sessanta, a una profond crisi il suo matrimonio e la sua carriera di attore, che appare molto distratto durante le ore di lavoro.

Nel 1966, sempre a causa del suo alcolismo, Holden viene coinvolto in un tragico incidente stradale in Versilia. L’altro conducente rimase ucciso mentre l’attore viene condannato per otto mesi per omicidio colposo.

Questo incidente colpisce profondamente Holden e il senso di colpa peggiora la sua relazione con l’alcool.

Durante gli ultimi anni della sua carriera William Holden rimane comunque un ottimo attore e ciò viene dimostrato dai film come “Il mucchio selvaggio” (1969), “Quinto potere” (1976) o “Il bambino e il grande cacciatore” (1980).

Il 16 novembre del 1981, all’età di 63 anni, William Holden viene trovato morto all’interno della sua abitazione a Santa Monica. Secondo l’autopsia, però, il decesso risale a quattro giorni prima e si presuppone che Holden, probabilmente ubbriaco, è morto scivolando sul tappetto di casa e battendo la testa contro un tavolo. Successivamente il suo corpo viene crepato e le sue ceneri vengono sparse nell’Oceano Pacifico.

Marina Kozak