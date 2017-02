La foto arriva direttamente dall’account Twitter di Megan Mullally

Will & Grace revival: la crew di nuovo insieme

“Lunch”.

Questo il tweet di Megan Mullally, la cinica e irriverente Karen Walker in “Will & Grace”.

Una foto importante, che ritrae la Mullally, Sean Hayes (che interpreta l’appariscente Jack McFarland, aspirante attore e conduttore perennemente squattrinato del talk show “Solo Jack”) ed Erick McCormack (nel ruolo di Will Truman, avvocato omosessuale di successo e migliore amico di Grace) e testimonia come il cast sia di nuovo ufficialmente insieme, seppure con una eccezione: Debra Messing.

L’attrice, infatti, pare che abbia perso l’occasione di apparire in questo nuovo esclusivo scatto, ma niente paura: la Messing sarà presente nel revival.

Dopotutto, che “Will & Grace” sarebbe senza la nevrotica Grace?

Will & Grace revival: com’è nata l’idea

Ospite del “Jimmy Kimmel Show“, Sean Hayes ha rivelato come si sia concretizzata l’idea di una reunion:

“Abbiamo girato questo mini episodio per la campagna elettorale. Era la prima volta che eravamo di nuovo tutti insieme e la NBC ha iniziato a pensare <<Wow, sta funzionando davvero! Perchè non lo facciamo di nuovo?>> e noi tutti <<Certo, perchè no? Ci siamo divertiti tantissimo insieme>>”.

“In molti, dal nulla, mi chiedevano <<Ma quando torni in TV?!>> e ho pensato che questa fosse l’opportunità perfetta per accontentare tutti.” continua “Ma la cosa bella è che si tratta dello stesso cast e dello stesso regista, ci sono gli stessi sceneggiatori – tutto è rimasto uguale.”

L’unica differenza, dato il trascorrere del tempo (l’ultimo episodio della serie è andato in onda nel 2006, ben 11 anni fa), sembrerebbe essere l’aspetto fisico dei protagonisti:

“Dico sempre che abbiamo terminato la serie sembrando dei liceali come in Bayside School e adesso torniamo con l’aspetto del cast del film Cocoon – L’energia dell’universo”.

Sarà, ma noi non vediamo l’ora di vederli tornare sul piccolo schermo, con o senza rughe! Per farlo, sfortunatamente, dovremo aspettare fino alla stagione 2017-2018.

Sonia Buongiorno

19/02/2017