Will & Grace: il debutto del revival è un successo

La notizia del revival di una delle serie più amate dal pubblico aveva suscitato grande entusiasmo e i fan avevano già iniziato a fare il conto alla rovescia per il primo episodio. Finalmente il momento è arrivato: il primo episodio ha debuttato ieri sul canale della NBC (da noi è andato in onda in contemporanea alle 3:30 di oggi) riscuotendo un grande successo.

Will & Grace: il ritorno di Will e Grace nell’era di Trump

Dopo 11 anni e molti cambiamenti sociali, “Will & Grace” ha fatto il suo ritorno giovedì sera. Giudicando la reazione dei fan sui social, la NBC non si sarà certamente pentita di portare la situation comedy di nuovo sul piccolo schermo per un’altra stagione.

In primo luogo, la serie ha dovuto affrontare il finale dell’ultima stagione, all’epoca molto discussa. L’ultimo episodio ha visto un salto temporale di circa 10 anni nel futuro dei quattro protagonisti, caratterizzato da matrimoni, figli e una ventiduenne che si intromette tra i due protagonisti.

Il primo episodio doveva chiaramente dare una spiegazione funzionale alla storia, ma ha deciso di non tener conto del finale della serie andato in onda undici anni fa, in cui si rivelava che i due principali protagonisti non si sarebbero parlati per anni, fino all’incontro dei rispettivi figli. Dimenticare tutto e ricominciare da capo.

Will & Grace: ecco come i fan hanno accolto il primo episodio sui social

Se il revival non guarda al passato, guarda invece al presente, rispecchiando i mutamenti che hanno segnato la nostra società dal 2006 ad oggi. Gli autori, infatti, parlano più apertamente di politica, in un periodo in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale, ma c’è come presidente un certo Donald Trump.

L’episodio conteneva un sacco di comicità sull’era corrente, a scapito dell’amministrazione Trump, e ai fan non è dispiaciuto. Ecco alcuni tweet:

can we do this to BATTLESTAR GALACTICA's finale too https://t.co/Rxw8U35Kzg — Anthony Oliveira (@meakoopa) September 29, 2017

Can't wait to see Trump's 6am tweet rant about how the amazing #WillAndGrace was "bigly bad.. worst ratings..tremendously bad" 😂😂😂 — Jillian (@Pheramuse) September 29, 2017

So #WillandGrace premiere verdict: political jokes a little overdone, but still funny. Happy it’s back! pic.twitter.com/S4zxlf558q — Derick Waller (@derickwallerTV) September 29, 2017

Karen makes a perfect republican. Welcome back #WillAndGrace — Geisha Barazarte (@GeishaB) September 29, 2017

#WillandGrace review: Chemistry ✔️

Timing ✔️

Pacing ✔️

Delivery ✔️

Pop Culture ❌ More interrelationship. Less politics. — Karson Tager (@karsonwithak) September 29, 2017

Silvia D’Ambrosio

29/09/2017