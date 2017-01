All’inzio dell’anno era stato comunicato che i quattro protagonisti della serie tv “Will & Grace” sarebbero tornati a farci compagnia in una nuova stagione, ora tutto è ufficiale.

Will & Grace: tutti sono pronti per il grande ritorno

La NBC ha comunicato durante la conferenza stampa della Television Critics Association che la serie tv di grande successo negli anni 90 torna sul piccolo schermo con un revival di ben dieci episodi, che andranno in onda tra il 2017 e il 2018, sebbene ancora non ci sia una data per l’anteprima mondiale. Confermato l’intero cast, che comprendeva Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally e Sean Hays, e saranno i ‘vecchi’ creatori, David Kohan e Max Mutchnick, che si sono detti elettrizzati all’idea di riprendere in mano le redini di “Will & Grace” come produttori esecutivi e showrunner. Gli episodi, distribuiti da Universal Television, saranno diretti ancora da James Burrows, che ha girato già tutte le otto stagioni precedenti.

“Will & Grace” ha percorso in tv un tempo decisamente esteso per una serie tv, dal 1998 al 2006, mettendo in scena la relazione tra i migliori amici Will Truman (McCormack), avvocato gay, e Grace Adler (Debra Messing), un interior designer. La serie ha vinto 16 Emmy durante le sue otto stagioni, ora è tempo di vincerne altri.

Will & Grace: la NBC entusiata per il revival

Robert Greenblatt, capo di NBC Entertainment, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del fatto che uno delle commedie più intelligenti, più divertenti e iconiche della storia della NBC stia per tornare. Questa serie è innovativa per tutto, dai diritti dei gay ai commemti sociali e politici – nascosti dal treno ad alta velocità della cultura pop spiritoso – tornerà presto al suo posto”

“Abbiamo iniziato a parlare con Mutchnick e Kohan di produrre nuovi episodi subito dopo la riunione segreta riguardo la serie, svoltasi settembre”, ha detto il presidente di NBC Entertainment Jennifer Salke, “e il fatto che tutte e quattro le star originali fossero eccitate all’idea di tornare in produzione, è una testimonianza della gioiosa esperienza che hanno vissuto in quasi 200 episodi delle otto stagioni precedenti”.

Erika Micheli

18/01/2017