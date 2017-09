“Will & Grace” in onda dal 28 settembre: on line due clip

Dopo i trailer e le foto promozionali che annunciavano l’imminente ritorno di una delle serie tv più amate, arrivano la sinossi e le prime clip ufficiali del primo attesissimo episodio della nuova stagione di “Will & Grace”.

Will & Grace: in contemporanea con gli Stati Uniti

Manca meno di una settimana al revival in tv della coppia più irriverente dei serial americani. “Will & Grace” torna dal 28 settembre in onda negli Stati Uniti sulla Nbc. In contemporanea Mediaset premium, canale JOI, proporrà in esclusiva il primo episodio della nuova stagione, in lingua originale e sottotitolato, il 29 settembre alle 03:30 del mattino (ora italiana): un bel regalo per i tantissimi fan della serie. I successivi episodi saranno resi disponibili a partire dal prossimo 13 ottobre.

A distanza di 11 anni dall’ultimo episodio andato in onda, e dopo la breve reunion per il mini-sketch dello scorso anno in occasione delle elezioni americane a sostegno di Hillary Clinton, i quattro interpreti di una delle serie tv americane di maggior successo degli ultimi anni, torneranno a rivestire i panni dei personaggi che dal 1998 al 2006 li hanno resi celebri e hanno accompagnato milioni di telespettatori. Proprio “11 Years Later” (“11 anni dopo”) si chiamerà il primo episodio di stagione. Will, Grace, Karen e Jack (Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally) sono davvero pronti a tornare: il network non ha ancora trasmesso il primo episodio che già il clamore intorno all’inizio di stagione è altissimo e si pensa alla successiva. La Nbc ha confermato infatti che Will & Grace è stato rinnovato per un’altra stagione in onda nel 2018. Mancherà invece Shelley Morrison interprete indimenticabile di Rosario, la domestica di Karen.

Sorprese e tanti ritorni per uno degli show di maggior successo degli ultimi anni

La reunion di “Will & Grace”, oltre ai maggiori interpreti, comprende la presenza del regista e produttore James Burrows e quella degli ideatori e produttori esecutivi Max Mutchnick e David Kohan, con tante sorprese in arrivo e tantissimi ritorni di personaggi minori che abbiamo amato proprio come ogni singolo sketch e battuta di questo insuperabile show.

Ignorato il finale dell’ottava stagione, quello di congedo dal pubblico televisivo, quando si credeva che Will & Grace fosse una storia conclusa per sempre, si riparte per esigenze di storyline da prima che i protagonisti si ritrovassero accoppiati e con figli.

La Nbc ha inoltre reso disponibile, oltre ad alcune clip ufficiali del primo episodio, anche la sinossi del 9×01: “ rivediamo Will (Eric McCormack), Grace (Debra Messing), Jack (Sean Hayes) e Karen (Megan Mullally) dopo 11 anni dall’ultima volta. Will e Grace vacillano quando le proprie posizioni politiche sono messe alla prova. Jack e Karen aiutano Will e Grace a nascondere i propri segreti imbarazzanti l’uno dall’altra, ma alla fine la verità viene a galla.”

Will & Grace sta tornando, e noi di Ecodelcinema non vediamo l’ora. Intanto gustiamoci queste due divertentissime clip: “Charades” e “Sad Middle Aged Lady“.