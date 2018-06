Regia: Steven McQueen

Cast: Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Jon Bernthal, Robert Duvall, Carrie Coon, Daniel Kaluuya, Garret Dillahunt, Lukas Hass, Jackie Weaver, Brian Tyree Henry, Kevin J. O'Connor, Michael Harney, Manuel Garcia-Rulfo, Cynthia Erivo, Molly Kunz

Genere: Drammatico, Thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: 20 th Century Fox Italia

Data di uscita: 15 Novembre 2018

"Widows - Eredità criminale" è un film di Steven McQueen, che si è occupato anche della sceneggiatura insieme alla scrittrice Gillian Flynn, incentrandosi sulla serie televisiva del 1983 "Le vedove", da cui già nel 2002 era stato tratto un film per la TV.

Widows - Eredità criminale: quattro donne contro il loro destino

La pellicola racconta la storia di quattro donne, tutte vedove, che apparentemente non hanno nulla in comune. A legarle è un debito lasciato loro, in eredità, dalle attività criminali dei rispettivi mariti defunti, in seguito a un colpo andato male.

"Widows - Eredità criminale" è ambientato a Chicago, dei giorni nostri, afflitta da un periodo di tumulti e tensioni.

Le protagoniste sono Veronica, Alive, Linda e Belle che decidono di prendere in mano la loro vita e le loro sorti, complottando insieme per creare un futuro basato sul volere di ognuna di loro, e non come conseguenza delle azioni criminose dei mariti.

Le quattro vedove utilizzano uno dei registri dei loro mariti, in cui sono descritti nei minimi particolari le rapine attuate e quelle in progettazione, per forgiare il proprio destino.

Tra i crediti di Steven McQueen troviamo "Shame" (2011) con Michael Fassbender, e "12 anni schiavo" (2013) che ha ottenuto il Premio Oscar come MigliorFilm nel 2014.

Nel cast di "Widows - Eredità criminale" figura Viola Davis, acclamata dalla critica e dal pubblico per la sua interpretazione in "Il dubbio" (2008) e "The Help" (2011). Inoltre, dal 2014 è tra i protagonisti della serie televisiva "Le regole del delitto perfetto", grazie al quale ha ricevuto il Premio Emmy come Migliore Attrice Protagonista in una Serie Drammatica, diventando la prima attrice di colore ad aggiudicarsi il premio.