Regia: Yann Demange

Cast: Matthew McConaughey, Jennifer Jason Leigh, Eddie Marsan, Bruce Dern, Bel Powley, Piper Laurie, Richie Merritt

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 1 febbraio 2018

"White Boy Rick" è un film drammatico americano diretto da Yann Demange, su una sceneggiatura scritta da Logan Miller insieme con Noah Miller e Andy Weiss. Nel cast, ancora in via di definizione, per ora figurano oltre a Matthew McConaughey, anche Richie Merritt, Jennifer Jason Leigh, Bruce Dern, Bel Powley, Piper Laurie. Alla produzione Darren Aronofsky.

White Boy Rick: storia di uno spacciatore americano

"White Boy Rick" segue le vicende di un quattordicenne, Richard Wershe Jr, divenuto a metà degli anni Ottanta un informatore sotto copertura per la polizia locale e per i federali di Detroit, in seguito soprannominato "White Boy Rick". Sullo sfondo un’epidemia di crack distruttiva per numerosi giovani, divenuta leggenda nera tra i residenti.

Il destino prende però una strada diversa e il ragazzo, Wershe, si afferma come uno straordinario spacciatore di alto rilievo. I federali pongono fine alla sua doppia vita quando, qualche anno dopo, viene trovato in possesso di 17 kg di cocaina. Arrestato e condannato a 30 anni di reclusione, oltre che ad un trattamento obbligatorio di disintossicazione, passa il resto della sua vita in prigione.