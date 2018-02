Regia: Iram Haq

Cast: Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf, Ali Arfan, Sheeba Chaddha, Lalit Parimoo, Nokokure Dahl, Isak Lie Harr, Maria Bock

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Norvegia, Germania, Svezia, 2017

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 25 aprile 2018

Nisha è una ragazza di 17 anni che, però, non può vivere in maniera completamente indipendente e libera la propria vita. Nonostante questo, la ragazza continuerà la propria lotta per affermare i propri diritti di donna, conducendo una duplice vita di nascosto dai suoi cari.

What Will People Say: il messaggio di Iram Haq

Presentato al 42° Toronto Film Festival il 9 settembre 2017, "What Will People Say" ha riscontrato dei pareri molto positivi della critica. La regista Iram Haq torna a far parlare di sé con una nuova pellicola.

L'acclamato debutto di Haq risale al 2013 quando il suo film "I Am Yours" fu presentato al Toronto Film Festival e rientrò nelle possibili candidature finale agli Oscar come Miglior film straniero. Nella sua prima opera, la regista decise di mostrare la realtà vissuta da una giovane madre pakistana in Norvegia e lo scontro tra due culture e due modi di vivere completamente differenti.

"What Will People Say", allo stesso modo, intende far vedere allo spettatore le difficili condizioni di vita di una giovane pakistana che sarà trasferita nel pieno Oriente, dove la libertà che possiede è limitata e ridotta. Un film profondamente attuale, dunque, quello di Iram Haq. Inoltre, la regista approfondisce molto il rapporto padre e figlia durante la storia. I due sono inizialmente legati da un rapporto profondo e sincero che, però, inizia a incrinarsi quando vengono a galla le problematiche dovute a ciò che la ragazza vuole realmente fare.

Iram Haq mostra, quindi, anche uno scontro generazionale e una diversa concezione di cultura da due punti di vista molto diversi in "What Will People Say".