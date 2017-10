Regia: Stephen Kijak

Cast: Yoshiki, Gene Simmons, Wes Borland, Richard Fortus, Toshimitsu Deyama, Hiroshi Morie, Pata

Genere: Documentario ,Colore

Durata: 92 minuti

Produzione: Gran Bretagna, USA, Giappone, 2016

Distribuzione: Drafthouse

Data di uscita: 30 ottobre 2017

Il documentario "We Are X" ripercorre la storia della band giapponese “X”, noti nel mondo come X Japan, raccontando i loro successi e le loro tragedie, che comprendono suicidi e affiliamenti a sette religiose.

La storia degli X Japan, in "We Are X" viene raccontata innanzi tutto a partire dalla figura del leader e co-fondatore del gruppo, Yoshiki, dalla sua infanzia fino ad arrivare alla creazione della band; ma vengono riprese anche numerose interviste a membri del gruppo, familiari, musicisti influenzati dalla musica degli X Japan e personaggi nel mondo della musica e dell’intrattenimento internazionale, come Gene Simmons (storico bassista dei Kiss) e Stan Lee (fumettista e sceneggiatore di numerose storie per la Marvel), che ha creato una storia a fumetti su Yoshiki, intitolato Blood Red Dragon.

"We Are X": un film sul mondo heavy metal giapponese

"We Are X", diretto da Stephen Kijak, documentarista americano specializzato nelle biografie di musicisti (come Stones in Exile), e prodotto dal team di "Searching for Sugar Man", vincitore del premio Oscar 2013 al Miglior documentario, è stato presentato al Sundance Film Festival, dove ha vinto il premio speciale della giuria nella categoria Best Editing; ha inoltre vinto numerosi altri premi e ottenuto molti riconoscimenti dalla stampa, come il New York Times, Variety e molti altri.

Il documentario racconta una storia del mondo del rock poco conosciuta, sebbene gli X Japan, band heavy metal giapponese, siano stati pionieri di uno stile di rock visivo e creatori di un vero e proprio fenomeno culturale, oltre ad aver venduto milioni di album, suonato al Madison Square Garden e guadagnato l’ammirazione di personaggi come Stan Lee, Gene Simmons e l’Imperatore Giapponese.