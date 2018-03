Titolo originale: Wajib

Regia: Annemarie Jacir

Cast: Saleh Bakri, Mohammad Bakri, Maria Zreik, Tarik Kopty, Monera Shehadeh, Lama Tatour, Samia Shanan, Jalil Abu Hanna, Ossama Bawardi, Ruba Blal

Genere: Drammatico, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: Palestina, 2017

Distribuzione: Satine Film

Data di uscita: 19 aprile 2018

"Wajib - Invito al matrimonio" narra la storia di Shadi, un giovane architetto che torna a casa a Nazareth, dopo un soggiorno di lavoro a Roma, per aiutare il suo anziano padre con i preparativi per il matrimonio della sorella. I due devono passare la giornata insieme, andando di casa in casa a consegnare gli inviti per la festa, come vuole la tradizione palestinese, ma l'atmosfera tra loro è molto tesa. Durante questa interminabile giornata vengono a galla tutte le incomprensioni e tensioni createsi negli anni tra padre e figlio a causa delle loro differenti visioni della vita.

Wajib: un dovere sociale

"Wajib" tradotto in italiano significa "dovere", nel film il termine fa riferimento alla tradizione palestinese, secondo la quale la consegna degli inviti di persona è il dovere sociale degli uomini della famiglia degli sposi verso la comunità. Qualora la tradizione venga trascurata, la famiglia è ritenuta irrispettosa.

La regista Annemarie Jacir, essendo anche lei palestinese, conosce bene questa pratica e la sua esperienza personale le è servita da ispirazione per la realizzazione di questo lavoro, concentrato sulla fragile relazione genitore-figlio e sul costume palestinese degli inviti.

Annemarie Jacir: la regista dei primati

"Wajib - Invito al matrimonio" è uno dei tanti film diretti dalla regista Annemarie Jacir, conosciuta principalmente per aver realizzato dei cortometraggi come "Like Twenty Impossibles" del 2003, il primo corto arabo selezionato dal Festival di Cannes. Successivamente la su sua carriera si è soffermata sulla regia di lungometraggi tra cui "Salt Of This Sea", il film che nel 2008 ha portato la Jacir ad assere la prima tra i candidati al Premio Oscar per la Palestina, mentre "Wajib - Invito al matrimonio", è il vincitore al Festival Internazionale del cinema di Dubai come Miglior Film.