Vittorio Gassman è uno dei più grandi attori del Novecento, diviso tra la carriera teatrale e quella cinematografica.

Vittorio Gassman: il 'mattatore' della commedia italiana

(Genova, 1 settembre 1922 – Roma, 29 giugno 2000)

Vittorio Gassman, nato il 1 settembre del 1922 a Genova, è stato uno dei più grandi attori teatrali italiani, ma è conosciutissimo e amato dalla massa del pubblico soprattutto per le sue straordinarie interpretazioni cinematografiche che lo hanno visto esibirsi al fianco dei più famosi attori della Commedia all’Italiana come Sordi, Tognazzi, Manfredi e Mastroianni.

Nasce in una famiglia agiata, suo padre è un ingegnere tedesco, Heinrich Gassmann, sposato con un’italiana. Da giovanissimo si trasferisce a Roma per completare gli studi e si iscrive alla prestigiosa Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

Il suo debutto teatrale avviene qualche tempo dopo, nel 1943, a Milano, nella compagnia di Alda Borelli. La sua carriera decolla solamente nel dopoguerra, a Roma, quando insieme a Ernesto Calindri e Tino Carraro mette in scena i classici della commedia borghese all’Eliseo, con estremo successo. Più tardi, nella compagnia di Luchino Visconti interpreta una serie di ruoli classici (Ibsen, Shakespeare, Williams) che ne consolidano definitivamente la fama nazionale.

Nonostante abbia cominciato, come molti, a recitare piccole parti nel cinema fin dal 1945, Gassman rimane un prodigio teatrale, non molto conosciuto dal grande pubblico cinematografico. Spesso i registi gli impongono ruoli negativi, dell’arrogante, dell’antipatico o anche del gangster, come nel celebre “Riso Amaro” (1949) di De Santis, dove rappresenta un personaggio corrotto e violento.

Per tutti gli anni ’50 la carriera teatrale di Gassman passa da un trionfo all'altro. Insieme a Luigi Squarzina fonda e dirige il Teatro d’Arte Italiano, mettendo in scena spettacoli classici con un taglio innovativo e quasi sperimentale.

Nel 1956 interpreta un famosissimo “Otello” con Salvo Randone, nel quale i due si scambiano, sera dopo sera, le parti di Otello e Jago, dimostrando un agio nella recitazione che rasenta il virtuosismo.

Gassman è ormai un personaggio e, verso la fine del decennio, l’apprezzamento del pubblico comincia a crescere, anche grazie al trionfo di un programma televisivo, “Il mattatore”, che nel 1959 viene chiamato a condurre sull'allora unico canale nazionale della RAI.

Vittorio Gassman: l'esplosione del 'mattatore'

L’anno prima Monicelli l’aveva testardamente voluto in un ruolo comico nel suo classico “I soliti ignoti”, vincendo le preoccupazioni dei produttori che consideravano il viso di Gassman “antipatico” al pubblico. L’interpretazione del pugile suonato e balbuziente, “Peppe er Pantera”, comincia a costruire quel legame col pubblico cinematografico che diventerà strettissimo nel decennio successivo e crescerà a dismisura negli anni ’70.

Nel 1959 affianca Alberto Sordi, già famoso, in “La grande guerra”, ancora di Monicelli, nel ruolo di un soldato milanese, fanfarone e vigliacco. Il film vince il Leone d’Oro a Venezia e Gassman dimostra di essere un interprete cinematografico di primo piano.

La sua carriera negli anni ’60 è costellata di successi, diventati classici e amati e conosciuti anche dai più giovani: “Il sorpasso” (1962) di Dino Risi, road movie nel quale Gassman è un arricchito sbruffone e cialtrone, “I mostri” (1963), sempre di Risi, in cui affianca Tognazzi in una serie di esilaranti episodi satirici, e soprattutto “L’armata Brancaleone” (1966) di Monicelli, il cui protagonista, un soldato di ventura vanesio e inconcludente che parla in un assurdo italiano pseudo-medievale, è ancor oggi un beniamino del pubblico, che ispira, qualche tempo dopo, il sequel di successo “Brancaleone alle crociate” (1970).

Il 'profumo' del successo di Vittorio Gassman

Negli anni ’70, Gassman è ormai soprannominato “Il mattatore” ed è uno dei pezzi principali dello star-system della commedia all’italiana. Anche se non trascura l’attività teatrale, continua a inanellare successi che sono passati alla storia del cinema italiano.

Nel 1974 ricordiamo la doppietta “C’eravamo tanto amati” di Scola, con Manfredi, Satta Flores e la Sandrelli, e il drammatico “Profumo di donna” di Risi, accanto alla sensuale Agostina Belli, che gli frutta un premio a Cannes per l’interpretazione di un capitano dell’esercito rimasto cieco a causa di un incidente. Nel 1976 è ancora successo con “Signore e signori, buonanotte” (1976) di Comencini.

La sua fama cresce anche a livello internazionale, Altman lo dirige nel satirico “Un matrimonio” (1978) e nel fantascientifico “Quintet” (1979), Paul Mazursky in “La tempesta” (1982) e Alain Resnais in “La vita è un romanzo” (1983).

Negli anni ’80 e ’90, anche a causa della decadenza della cinematografia italiana, Gassman trova meno ruoli toccanti, si dedica molto di più al teatro, alla scrittura (pubblica diversi volumi autobiografici) e affianca spesso i suoi figli Alessandro e Jacopo che hanno intrapreso rispettivamente la carriera di attore e regista. Nel 1987 in “La famiglia” di Scola si esibisce in uno dei suoi ruoli più commoventi per il quale vince un David di Donatello.

Una seconda giovinezza grazie alla 'Commedia'

Negli anni ’90 diventa molto importante la sua attività di divulgatore della Divina Commedia, che legge pubblicamente in diverse occasioni e imprime in una serie di registrazioni che hanno fatto epoca.

L’ultimo film che interpreta, nel 1999, è “La bomba” di Giulio Base, recitando accanto al figlio, Alessandro e alla ex-moglie Shelley Winters. Il 29 giugno del 2000 si spegne improvvisamente per un attacco cardiaco nella sua casa di Roma.

Fabio Benincasa