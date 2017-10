Vita da giungla: alla riscossa! - Il film - Recensione: i personaggi dell'omonima serie tv incantano anche sul grande schermo

"Vita da giungla: alla riscossa! - Il film" è una divertente pellicola d'animazione che porta sugli schermi cinematografici i personaggi della pluripremiata serie animata francese, che ha per protagonista la mitica 'squadra della giungla'. A capeggiare la squadra il pinguino Maurice, convinto di essere un guerriero tigre, suo figlio adottivo, il pesciolino Junior, l'ingenuo gorilla Miguel, la svampita pipistrella Batricia e il tarsio Gilbert, l'intelligentone del gruppo.

L'amata squadra sarà protagonista di un racconto di lungo respiro che diverte e appassiona anche chi non ha mai visto la serie tv, grazie ad un preambolo narrativo che introduce alle imprese dei nostri eroi. Ad aiutare attivamente Maurice e co. gli amici di sempre, i due rospi Al e Bob, stavolta impegnati attivamente nell'avventura, che vedra' coinvolti nuovi e sorprendenti personaggi.

Vita da giungla: alla riscossa! - Il film: un lavoro ben scritto e ben realizzato

Tecnicamente "Vita da giungla: alla riscossa! - Il film" è ineccepibile: i colori sono straordinariamente luminosi e le ambientazioni coinvolgenti, a dimostrazione che in Francia l'animazione digitale è di altissimo livello. La regia di David Alaux, creatore della serie tv assieme a Éric et Jean-François Tosti, regala dinamismo alla narrazione, grazie anche ad un montaggio puntuale e serrato che non lascia spazio alla noia. La sceneggiatura, scritta a sei mani dai tre creatori, porta sul grande schermo un prodotto spumeggiante e privo di pause narrative: il racconto scorre veloce, in un avvicendarsi di avventure e colpi di scena, alcuni dei quali sorprenderanno il pubblico di affezionati.

Il successo internazionale di "Vita da giungla: alla riscossa! - Il film" trova il suo punto di forza nella passione che anima i suoi creatori, che si impegnano nella realizzazione di serie tv e film (è già stato prodotto un lungometraggio per la tv, proiettato anche nei cinema francesi) su più fronti, sceneggiatura, regia, montaggio e produzione. La loro passione travalica lo schermo, coinvolgendo gli spettatori di ogni età.

Vita da giungla: alla riscossa! - Il film: un racconto spensierato e colorato per grandi e piccini

Non mancano, nell'evolversi delle vicende, rimandi a note pellicole d'avventura, sicuramente apprezzate da un pubblico adulto, una sorta di omaggio, che riporta alla mente "Mission Impossible", "Indiana Jones e il tempio maledetto" e le pellicole che hanno come protagonista "Rocky". A proposito di quest'ultimo, delizioso l'utilizzo del brano 'Eye of the Tiger' dei Survivor per motivare lo sconsolato Maurice, il pezzo fu scritto dal noto gruppo su richiesta di Stallone stesso per "Rocky III".

"Vita da giungla: alla riscossa!" è un bel film per famiglie, 97 minuti di relax e divertimento.

Maria Grazia Bosu