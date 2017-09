I vincitori degli Emmy Awards 2017

Durante la notte degli Emmy Awards 2017, in particolar modo è stata illuminata dai riflettori l’acclamatissima serie tv “Big Little Lies” con protagoniste Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley, che si è aggiudicata il premio come Miglior Miniserie TV.

Emmy Awards 2017: la svolta nel mondo di Hollywood



Gli Emmy Awards 2017, tra i premi più importanti della televisione americana, si sono svolti ieri sera al Microsoft Theatre nella bellissima Los Angeles. Le premiazioni di quest’anno sono state definite come le più satiriche di sempre dopo gli Oscar 2017. Infatti molti discorsi avvenuti sul palco sono stati incentrati sulla politica. Come agli Oscar 2017, anche durante questi Emmy c’è stato chi è andato contro il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump; contro la sua politica maschilista e razzista.

Tra gli eventi importanti della scorsa notte, in particolare ha colpito la premiazione di Lena Waithe, prima donna afro-americana ad aver vinto un Emmy per la Miglior Sceneggiatura di una Serie TV Comedy; come anche la premiazione del regista afro-americano, Donald Glover, che ha ricevuto un Emmy per la Miglior Regia di una Serie TV Comedy; mentre il primo attore di origini asiatiche a vincere un Emmy per la Miglior Recitazione è stato Riz Ahmed, grazie al suo ruolo in “The Night of”.

Emmy Awards 2017: una serata ricca di emozioni

È stato consegnato il primo Emmy a un sito di streaming per la Miglior Serie TV Drammatica: si tratta del sito Hulu, che ha battuto le altre piattaforme di streaming online come Netflix e Amazon; questo soprattutto grazie allo show televisivo scritto da Margaret Atwood, “The Handmaid’s Tale”, che ha per protagoniste Alexis Bledel, Elizabeth Moss e Ann Dowd.

Non finisce qui, “The Handmaid’s Tale” si è aggiudicata ben cinque premi tra cui l’Emmy per Miglior Attrice Protagonista in una Serie Tv Drammatica consegnato a Elizabeth Moss, mentre quello per Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie TV Drammatica a Ann Dowd.

Invece “Big Little Lies” si è aggiudicata ben quattro Emmy, tra cui quello come Miglior Attrice Protagonista che è stato dato a Nicole Kidman (e su questo non c’era alcun dubbio) e il premio come Miglior Attrice Non Protagonista è stato aggiudicato a Laura Dern.

A essere un po’ una delusione di questa notte degli Emmy Awards 2017 sono state le serie TV “Westworld” e “Stranger Things”, che si sono guadagnate solamente un premio a testa. Da questi due fantastici prodotti c’era da aspettarsi qualcosa in più, ma purtroppo la scena è stata rubata da “The Handmaid’s Tale” e “Big Little Lies”, ma mai dire mai, c’è anche pur sempre l’anno prossimo per poter vincere un Emmy.

Emmy 2017 – Tutti i vincitori

Miglior serie drammatica

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us

Westworld

House of Cards

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Sterling K. Brown, This Is Us

Anthony Hopkins, Westworld

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kevin Spacey, House of Cards

Milo Ventimiglia, This Is Us

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Claire Foy, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld

Robin Wright, House of Cards

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

John Lithgow, The Crown

Jonathan Banks, Better Call Saul

Mandy Patinkin, Homeland

Michael Kelly, House of Cards

David Harbour, Stranger Things

Ron Cephas Jones, This Is Us

Jeffrey Wright, Westworld

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Ann Dowde, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Uzo Aduba, Orange Is the New Black

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Chrissy Metz, This Is Us

Thandie Newton, Westworld

Miglior miniserie

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Night Of

Genius

Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film

Carrie Coon, Fargo

Felicity Huffman, American Crime

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud

Susan Sarandon, Feud

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

David Thewlis, Fargo

Alfred Molina, Feud

Stanley Tucci, Feud

Bill Camp, The Night Of

Michael K. Williams, The Night Of

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Regina King, American Crime

Shailene Woodley, Big Little Lies

Laura Dern, Big Little Lies

Judy Davis, Feud

Jackie Hoffman, Feud

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Miglior serie comedy

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Pamela Adlon, Better Things

Jane Fonda, Grace&Frankie

Allison Janney, Mom

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Lily Tomlin, Grace&Frankie

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Zach Galifianakis, Baskets

Donald Glover, Atlanta

William H. Macy, Shameless

Jeffrey Tambor, Transparent

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Alec Baldwin , Saturday Night Live

Louie Anderson, Baskets

Ty Burrell, Modern Family

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Tony Hale, Veep

Matt Walsh, Veep

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Vanessa Beyer, Saturday Night Live

Leslie Jones, Saturday Night Live

Anna Chlumsky, Veep

Judith Light, Transparent

Kathryn Hahn, Transparent

Miglior film per la tv

The Wizard of Lies

Black Mirror (San Junipero)

Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love

The Immortal Life of Henrietta Lacks

Sherlock

Alessio Camperlingo

18/09/2017