Vin Diesel torna con un film d’azione della Sony

Marc Vincnt Sinclair III, in arte Vin Diesel, dopo il successo di “xXx – Il ritorno di Xander Cage” (2017) e “Fast and Furious 8″ sarà al centro della nuova pellicola firmata Sony. Con la regia di Dave Wilson, “Bloodshot” arriverà nelle sale cinematografiche nel 2019.

Vin Diesel: da Dominic Toretto a Bloodshot

La Sony Pictures Entertainment ha scritturato Vin Diesel per l’interpretazione di un ruolo centrale nel nuovo film di fantascienza/azione “Bloodshot”, adattamento cinematografico della serie di fumetti “Valiant”. Dave Wilson, lo storico collaboratore di “Deadpool” e il regista del nuovo reboot di “Terminator” nonché direttore creativo dei Blur Studios, debutterà con la sceneggiatura del candidato premio Oscar Eric Heisserer.

Stando alle indiscrezioni, la fotografia del film sarà in stile anni ’80 in stile “Robocop“, “Terminator” e “Total Recall – Atto di Forza“. La Sony è pronta per questo nuovo progetto dalle alte aspettative; le riprese cominceranno a Luglio 2018.

Bloodshot è il protagonista nell’immenso universo Valiant, insieme a migliaia di personaggi che incarnano vari generi, toni e gruppi demografici. Saremo di fronte a persone normali, piuttosto che divinità o semidei, in situazioni straordinarie.

La serie di fumetti “Valiant”, composta da oltre 110 numeri con oltre 7,5 milioni di copie vendute, è incentrata su Ray Garrison, alias Bloodshot. Riportato in vita dalle Rising Spirit Technologies attraverso l’uso della nanotecnologia e la perdita totale di memoria, Ray cerca di ristabilire il contatto con la persona che era precedentemente imparando quale tipo di arma è diventato, con l’aiuto di un gruppo di altri combattenti (chiamato Chainsaw).

“Bloodshot” riunirà Vin Diesel con Neal H. Motitz, il produttore di “Fast and Furious”. Matthew Vaughn e Dan Mintz saranno i produttori esecutivi con la supervisione di Andrea Giannetti della Sony.

Diesel, artisticamente cresciuto grazie a grandi film come “Fast and Furious“, da “xXx – Il ritorno di Xander Cage” a “Riddick” e “Guardiani della Galassia” è rappresentato dalla CAA.

Matteo Farinaccia

09/03/2018