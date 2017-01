Regia: Stephen Frears

Cast: Michael Gambon, Judi Dench, Olivia Williams, Eddie Izzard, Simon Callow, Adeel Akhtar, Tim Pigott Smith, Lasco Atkins, Julian Wadham, Fenella Woolgar, Ali Fazal, Rita McDonald Damper, Benjamin Haigh, Jonathan Harden

Genere: Drammatico, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, UK, 2016

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 26 Ottobre 2017

Il film è tratto dal romanzo"Victoria and Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant" scritto da Shrabani Basu. dell'improbabile amicizia tra un giovane indiano, arrivato in Inghilterra per le celebrazioni del Giubileo nel 1887, e la Regina Vittoria. Gli eventi si svolgeranno negli ultimi anni del regno di questa.