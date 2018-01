Il viaggio delle ragazze – 2017

Titolo originale: Girls Trip

Regia: Malcolm D. Lee

Cast:Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall, Tiffany Haddish, Larenz Tate, Juan Gaspard, Deborah Ayorinde, Kofi Siriboe, Robert Miano, Tonea Stewart, Lara Grice, Wanetah Walmsley, Rebecca Chulew, Ricky Wayne, Matthew McClain, Nick Mundy, Rachel G. Whittle, John L. Armijo, Ronald Joe Vasquez, Jaren Mitchell, Janeline Hayes

Genere: Commedia, colore

Durata: 122 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 5 aprile 2018

Quando a Ryan Pierce soprannominata “la nuova Oprah” per via di essere un guru dello stile di vita, viene offerta l’opportunità di essere il relatore principale all’Essence Music Festival, di New Orleans, decide di mettersi in viaggio con le sue migliore amiche da una vita. Questo viaggio trasformerà presto le quattro ragazze, riaccendendo spiriti assopiti e facendo emergere il loro lato più selvaggio. Le quattro si scateneranno in balli scatenati, sbronze epiche e finendo alla fine anche in una grandissima rissa da bar.

Il viaggio delle ragazze: un viaggio allucinante

Il film “Il viaggio delle ragazze” è una commedia americana diretta da Malcolm D. Lee (“A casa con i miei, “Scary Movie V”).

Protagonista del viaggio è Ryan interpretata da Regina Hall (“Scary Movie” di Keenen Ivory Wayans, “Come ti rovino le vacanze” di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein), accompagnata da Queen Latifah (“Un ciclone in casa” di Adam Shankman, “Chicago” di Rob Marshall) che interpreta Sasha, un’ex giornalista del Time, Jada Pinkett Smith (“Bad Moms - Mamme molto cattive” di Jon Lucas e Scott Moore, “Matrix Reloaded” di Larry e Andy Wachowski) nel ruolo di Lisa, una mamma e infermiera rimasta single dal divorzio, e Tiffany Haddish nel ruolo di Dina, attualmente disoccupata per via delle incomprensioni con un collega.

Le riprese del film “Il viaggio delle ragazze” sono iniziate nel mese di giugno del 2016 proprio durante l’Essence Music Festival di quell’anno svolto a New Orleans.

Il film è stato presentato in anteprima all’ American Black Film Festival di Miami nel giugno del 2017 ed è uscito nelle sale americane, distribuito dalla Universal Pictures, nel mese di luglio dello stesso anno, ricevendo buone critiche dalla stampa e incassando più di cento milioni di dollari dal suo lancio.