Veronica Mars: un revival della serie cult?

Veronica Mars: Rob Thomas e Kristen Bell voglio un revival di sei episodi

Kristen Bell aveva già annunciato nel corso dell’estate 2016 la possibilità di un nuovo seguito per “Veronica Mars”, non specificando bene cosa. In verità, l’attrice e il creatore della serie Rob Thomas stavano pensando ad un nuovo formato, infatti la Bell ha dichiaro: “Ci stiamo sforzando per farlo di nuovo…E questa volta non andremo a chiedere nulla al pubblico”. La frase dell’investigatrice bionda fa riferimento al film su Veronica, il quale è stato finanziato dai fan tramite una campagna di Kickstarter, che ha portato al raggiungimento della quota di 5,7 milioni di dollari.

Durante la promozione della terza stagione di “IZombie” al Television Critics Association press tour invernale della scorsa settimana, Thomas ha rivelato il potenziale proseguimento della serie “Veronica Mars” consisterebbe in sei episodi della durata di un’ora ognuno. Precisamente, ecco le sue parole: “Kristen e io dobbiamo ancora capire in che modo possiamo riuscire a realizzare sei episodi di “Veronica Mars” su un nuovo misero”, quindi è ancora ignoto su cosa verterà la trama, ma è sicuro di riuscirci un giorno, in quanto subito dopo ha aggiunto:”Se fossi uno scommettitore, scommetterei che si farà. Anche se non so ancora quando”.

Veronica Mars: gli ostacoli alla realizzazione

Gli unici problemi che vengono a frapporsi fra i due e la realizzazione di una nuova stagione della serie sono gli impegni presi in precedenza. Kristen Bell è attualmente nel cast di “The Good Place”, in cui svolge il ruolo da protagonista, e Rob Thomas è occupato con il remake di “Lost Boys”, una commedia horror degli anni 80. Il lavoro non scoraggia il creatore della serie, che ha terminato con:

“Abbiamo bisogno di trovare entrambi un momento libero per farlo. Quando gli attori sono occupati negli show di una rete, la maggior parte dei contratti standard dà loro il permesso per portare in scena una guest-star in un episodio ogni anno. Poi ci sono anche a volte in cui si può chiudere un occhio, se si sta girando per qualcosa che non è avvertito come competitivo. La NBC potrebbe considerare una cosa come Netflix non competitiva? Ancora non l’abbiamo capito”. Con ciò, Thomas ha tentato di spiegare quanto siano dure le regole contrattuali degli show televisivi, per le quali un attore, come la Bell, potrebbe fare solo un episodio come guest-star in un’altra rete, mentre si trova nel cast di “The Good Place”; ma l’accordo verrebbe meno nel caso non ci fosse conflittualità e competizione tra i due network

Rob Thomas ha concluso, dicendo che, anche se entrambi saranno impegnati per un lungo periodo, vogliono davvero questo revival…insomma, è certo che un giorno Veronica Mars tornerò a farci compagnia, seguendo la scia inaugurata dalle ragazza Gilmore.

Erika Micheli

22/01/2017