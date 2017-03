Nuove notizie sul fronte “Venom“, spin-off di Spider-Man incentrato sul simbionte alieno.

Venom: uscirà nel 2018

E’ di poche ore fa l’annuncio della data ufficiale del rilascio di “Venom”, lo spin-off Marvel di Spider-Man.

Sony Pictures ha selezionato il 5 Ottobre 2018 come giorno ideale per l’uscita del film negli USA, una data che inizialmente apparteneva ad “Aquaman” della Warner Bros, ufficialmente rinviato al dicembre successivo.

Un paio di anni fa, la Sony aveva deciso di avviare la produzione di due spin-off che andassero ad affiancare alle pellicole appartenenti alla saga di “The Amazing Spider-Man”: uno sui Sinistri Sei e l’altro su Venom, appunto.

Dopo che, in collaborazione con i Marvel Studios, la casa di produzione prese la decisione di introdurre un nuovo SpiderMan in “Captain America: Civil War”, il progetto di uno spin-offf incentrato su Venom sembrava essersi dissolto.

Fortunatamente per i fan, non è andata così: lo sviluppo dello spin-off su Venom è continuato e si concretizza ogni giorno di più.

Venom è stato uno dei migliori cattivi della Marvel, creato da David Michelinie, Todd McFarlane e Mike Zeck. Dopo la sua prima apparizione in Spider-Man nel 1988, l’antagonista è diventato un personaggio fisso.

Venom è un simbionte alieno che ha bisogno di un ospite umano per sopravvivere e, in cambio, conferisce poteri incredibili alle sue vittime.

Il suo personaggio è stato portato sul grande schermo per la prima volta in “Spider-Man 3”, interpretato da Topher Grace (che i fan non apprezzarono particolarmente).

Venom: finalmente un regista?

“Venom” sembrerebbe aver finalmente trovato anche un regista!

Secondo il tweet di Exhibitor Relations, sarebbe Alex Kurtzman, che ha curato la sceneggiatura di “The Amazing Spider-Man 2” e diretto il reboot de “La mummia”, il regista scelto per dirigere il film.

La sceneggiatura è invece ad opera di Dante Harper (“Edge of Tomorrow”), mentre la produzione sarà capitanata da Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

Adesso non resta che attendere il 5 Ottobre 2018!

Sonia Buongiorno

17/03/2017