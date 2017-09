Venom: Michelle Williams entra nel cast dell’atteso spin-off con Tom Hardy

Il film della Sony “Venom” arruola nel cast un’altra grande attrice: la nominata all’Oscar Michelle Williams è in trattative per entrare nel progetto, accanto ai già confermati Tom Hardy e Riz Ahmed.

Venom: Michelle Williams sarà l’interesse amoroso di Tom Hardy?

Insomma, due performer incredibilmente forti nei ruoli principali, per un film che accresce sempre di più le nostre aspettative. A riportare la notizia è Variety, una delle più importanti testate di informazione cinematografica afferma che Michelle Williams è in trattative per unirsi al cast di “Venom”, nei panni di un avvocato distrettuale che, con molto probabilità, sarà l’interesse amoroso di Tom Hardy. Quest’ultimo interpreterà Eddie Brock, noto come Venom, e sarà affiancato dalla stella di “Rogue One: A Star Wars Story” Riz Ahmed, ma il suo ruolo non è stato ancora rivelato.

Nel mese di luglio, trapelò l’indiscrezione secondo cui Ann Weying, personaggio Marvel Comics, è stata introdotta in “Venom”. Ann Weying si presentò per la prima volta nel fumetto di “The Amazing Spider-Man” nº 375 come un avvocato di successo ed ex moglie di Eddie Brock, molto probabilmente meglio conosciuta come She-Venom, o la sposa di Venom. Si pensa perciò che Michelle Williams vestirà i panni della “signora Venom”, dal momento che il suo personaggio sarà un avvocato.

Venom sarà il primo film del nuovo universo cinematografico Marvel

Altri dettagli sull’atteso spin-off sono ancora sottochiave. Si sa solo che Venom sarà un anti-eroe, una versione molto più maligna di quella che abbiamo visto in “Spider-Man 3” di Sam Raimi. Il protagonista dovrà vedersela con Carnage, il principale villain del film, ma non è stato ancora annunciato chi lo interpreterà.

Il film uscirà il 5 ottobre 2018, per cui dovremmo ottenere alcune informazioni sulla trama molto presto. “Venom” sarà il primo film del nuovo universo cinematografico Marvel incentrato sui personaggi di “Spider-Man”.

Silvia D’Ambrosio

28/09/2017