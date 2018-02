Regia: Ruben Fleischer

Cast: Tom Hardy, Michelle Williams, Tom Holland, Riz Ahmed, Jenny Slate, Reid Scott, Scott Haze, Michelle Lee, Grace Wan, Kayko Thompson, Woody Harrelson, Sailor Larocque

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros. Italia

Data di uscita: ottobre 2018

"Venom" è la prima pellicola dedicata interamente alle vicende dell'accerrimo e famosissimo villain di Spider-man.

Venom: il ritorno di Tom Hardy nei panni di un villain

Ruben Fleischer dirige la regia di "Venom", il primo film incentrato su Venom, interpretato da Tom Hardy. Le vicende sono ispirate alle vicende di "Lethal Protector", il fumetto di David Micheline e Todd McFarlane pubblicato nel 1993, e di "Planet of Symbiotes". In entrambi i casi, è narrata l'evoluzione intima e psicologica del personaggio di Venom che da classico villain si trasforma in un vero e proprio antieroe.

Il protagonista del film è interpretato da Tom Hardy ("Inception", "Revenant - Redivivo"), che torna sul grande schermo in un cinecomic nei panni di un vero e proprio cattivo, dopo la sua interpretazione in "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" in cui ricopriva il ruolo di Bane. Per questa interpretazione l'attore aveva ricevuto moltissime critiche positive, tenendo testa a chi prima di lui aveva interpretato lo stesso personaggio.

Parlando di "Venom", il regista Ruben Fleischer ha dichiarato: "Vogliamo essere il più possibili fedeli ai fumetti nel nostro film. La nostra storia è principalmente basata su Lethal Protector e Planet of the Symbiotes. Posso promettere azione tostissima, humour nero e una performance impressionante di Tom Hardy."

Accanto ad Hardy, il cast della pellicola comprende nomi particolarmente importanti, come Woody Harrelson ("Sette anime", "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", "Solo: A Star Wars Story"), Michelle Williams ("Manchester by the sea", "The Greatest Showman", "Tutti i soldi del mondo") e Riz Ahmed ("Jason Borune", "Rogue One - A Star Wars Story").