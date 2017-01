• Regia: Antonio Palumbo, Mariangela Barbanente• Cast: Totò Onnis, Ketty Volpe, Federica Torchetti• Genere: Biografico, Colore• Durata: 52 minuti• Produzione: Italia, 2016• Distribuzione: Ismaele Film• Data di uscita: 2 Febbraio 2017

"Varichina - La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis" è una storia biografica di un ragazzino, soprannominato 'Varichina' perchè da bambino faceva le consegne per conto della madre, la quale vendeva prodotti per la casa. Lorenzo De Santis, però, è altro, infatti è stato il primo barese negli anni 70 a dichiarare la propria omosessualità. La sua vita viene ricostruita in questo film da Mariangela Barbante e Antonio Palumbo tramite alcune testimonianze raccolte, tra cui un articolo pubblicato in suo onore nel 2013 sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che lo dipinge come una nota star a Bari.

La pellicola mostra molto di più della vita di Varichina, ci presenta infatti la Puglia nel periodo antecedente lo scoppio della lotta per i diritti degli omosessuali. In un ambiente chiuso come quello italiano e paesano degli anni 70, De Santis viene visto in modo negativo, schifato e odiato dai suoi compaesani senza alcun motivo, solo per la paura di venire a contatto con qualcuno o qualcosa fino a quel momento a loro misconosciuto. Varichina, però, non si nasconde, nè si intimorisce, ma dimostra a testa alta chi è a tutti, cedendo spesso all'esibizionismo e alla provocazione. "Varichina - La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis" è un ritratto di questa personalità sgargiante, che, come dice Alberto Selvaggi nella Gazzetta, "ha fatto di un'intera vita un gay-pride in solitaria perenne". Il film risulta a metà tra il biografico e il documentario: mentre Totò Onnis ci mostra la vita di Lorenzo, alcune persone del paese lo descrivono, caratterizzandolo. È la testimonianza di un'epoca intera e la dimostrazione di come il nostro paese sia uscito da quel clima negativo.